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    Алвес выдвинул ультиматум руководству «Ювентуса»

    Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес выдвинул ультимативные требования к руководству клуба. 34-летний бразилец через год станет свободным агентом. Он рассчитывает в ближайшее время продлить контракт с туринским клубом как минимум до 2019 года. В случае, если этого не случится – он готов покинуть «Юве» этим летом.

    Известно, что в его услугах проявляют заинтересованность «Челси», «Манчестер Сити» и несколько китайских клубов. В прошедшем сезоне Алвес сыграл 33 матча в Серии А, забив в них шесть голов и отдав семь результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    08.06.2017 06:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 8 июня 2017, 10:14

      Правильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 8 июня 2017, 09:24

      Правильно..не то будет как Пепе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      xXx7090 8 июня 2017, 08:13

      Правильно делает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 8 июня 2017, 07:59

      Пригрозил, что уйдет в Зенит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 8 июня 2017, 07:33

      Надо его сохранить в составе

      1
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