Алвес выдвинул ультиматум руководству «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес выдвинул ультимативные требования к руководству клуба. 34-летний бразилец через год станет свободным агентом. Он рассчитывает в ближайшее время продлить контракт с туринским клубом как минимум до 2019 года. В случае, если этого не случится – он готов покинуть «Юве» этим летом.

Известно, что в его услугах проявляют заинтересованность «Челси», «Манчестер Сити» и несколько китайских клубов. В прошедшем сезоне Алвес сыграл 33 матча в Серии А, забив в них шесть голов и отдав семь результативных передач.