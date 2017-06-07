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    Тухель может возглавить «Саутгемптон»

    Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель может возглавить «Саутгемптон». По информации источника, английский клуб рассматривает 43-летнего специалиста в качестве замены Клода Пюэля, который летом, вероятнее всего, покинет команду.

    Ранее сообщалось, что Тухель отказался от предложения «Байера» и может взять полугодовую паузу в тренерской работе.

    По итогам нынешнего сезона «Боруссия» под руководством немецкого специалиста заняла в турнирной таблице Бундеслиги третье место и выиграла Кубок Германии.

    Источник: Skysports

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    07.06.2017 23:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 8 июня 2017, 07:10

      Ага, тот ждать будет пока Клопп уйдет))

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