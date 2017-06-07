Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель может возглавить «Саутгемптон». По информации источника, английский клуб рассматривает 43-летнего специалиста в качестве замены Клода Пюэля, который летом, вероятнее всего, покинет команду.

Ранее сообщалось, что Тухель отказался от предложения «Байера» и может взять полугодовую паузу в тренерской работе.

По итогам нынешнего сезона «Боруссия» под руководством немецкого специалиста заняла в турнирной таблице Бундеслиги третье место и выиграла Кубок Германии.