Луческу: «Я принес «Зениту» более 100 миллионов, а со мной так обошлись»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу остался недоволен тем, что руководство петербургского клуба не оповестило его о тренерской смене.

Напомним, румынский специалист возглавил сине-бело-голубых в мае 2016 года и по итогу сезона занял с командой третье место в РФПЛ. Его место занял Роберто Манчини.

«Я все еще жду от «Зенита» официального уведомления. На сайте клуба есть новость о назначении Манчини, но мне никто даже не позвонил. Это невероятно. Я принес «Зениту» более 100 миллионов евро с трансферов Эсекьеля Гарая, Халка и Акселя Витселя, и вот так они обошлись со мной», – приводит слова Луческу Gazeta Sporturilor.