Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луческу: «Я принес «Зениту» более 100 миллионов, а со мной так обошлись»

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу остался недоволен тем, что руководство петербургского клуба не оповестило его о тренерской смене.

    Напомним, румынский специалист возглавил сине-бело-голубых в мае 2016 года и по итогу сезона занял с командой третье место в РФПЛ. Его место занял Роберто Манчини.

    «Я все еще жду от «Зенита» официального уведомления. На сайте клуба есть новость о назначении Манчини, но мне никто даже не позвонил. Это невероятно. Я принес «Зениту» более 100 миллионов евро с трансферов Эсекьеля Гарая, Халка и Акселя Витселя, и вот так они обошлись со мной», – приводит слова Луческу Gazeta Sporturilor.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2017 19:11
    Рекомендуем
    Комментарии65
    ...
    • ...
      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC 8 июня 2017, 13:54

      Весь состав разъ*бал,ещё и гордиться этим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 8 июня 2017, 13:10

      Опять слезы... Ах, как со мной плохо обошлись! Сначала судьи, Мутко, а теперь и клуб! А на счет игроков - не ты их покупал, не ты и продавал. Прощай плакса! Продолжай стонать где нибудь в другом чемпионате!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 8 июня 2017, 12:31

      Что значит "принес"? Или на Невском стоял и ручку позолотили?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 июня 2017, 12:05

      В общем нашли себя... У цыгана мания величия, и ему теперь типо должны поклониться, а зеня ведёт себя реально как скоты, увольняешь кого-то из штаба, имейте смелость сказать обо всём напрямую и в лицо, а не передавать через кого-то... В общем и зеня и цыган друг друга достойны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 июня 2017, 10:53

      Клуб их покупал он же их и продал, а Луческа то здесь причём?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +212

      Kalida 8 июня 2017, 10:24

      невероятные заслуги перед клубом!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 8 июня 2017, 10:11

      ключевое-я..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 8 июня 2017, 10:09

      Принес ???? Отдал лучших...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 8 июня 2017, 09:31

      Это по-нашему, по-российски, чтоб ты знал. Не до тебя уже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 8 июня 2017, 05:04

      а в чем собственно заслуга тренера в трансферах игроков? я думал качество тренера определяют победами, кубками и т.д. А не участием в распиле денег на трансферах...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11