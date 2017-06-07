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  • Луческу: «Я принес «Зениту» более 100 миллионов, а со мной так обошлись»

Луческу: «Я принес «Зениту» более 100 миллионов, а со мной так обошлись»

7 июня 2017, 19:11
68

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу остался недоволен тем, что руководство петербургского клуба не оповестило его о тренерской смене.

Напомним, румынский специалист возглавил сине-бело-голубых в мае 2016 года и по итогу сезона занял с командой третье место в РФПЛ. Его место занял Роберто Манчини.

«Я все еще жду от «Зенита» официального уведомления. На сайте клуба есть новость о назначении Манчини, но мне никто даже не позвонил. Это невероятно. Я принес «Зениту» более 100 миллионов евро с трансферов Эсекьеля Гарая, Халка и Акселя Витселя, и вот так они обошлись со мной», – приводит слова Луческу Gazeta Sporturilor.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (68)
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krokodail
1496852825
Одно слово-Болгар.
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alSm
1496854514
насколько я помню, вопрос с Халком был решён безо всякого участия цыгана.. так же как и с Гараем... а принёс он только невнятную игру и непонятные трансферы
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paracetamol
1496854552
Ты принес Зениту больше позора, чем любой тренер начиная с юриста. Пинка под зад и никаких разговоров.
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Чермындыр
1496855283
Как он еще не упомянул, что при нем Зенит наконец-то сыграл на новом стадионе? Столько тренеров у бомжей было, и только цыган смог вывести подопечных на поле новенького Крестовского!
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DZHEK_VOROBEY1987
1496856913
До сих пор всё ноет придурок.
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vla4839
1496857199
Интересно,а в чём заключается работа Луческу по продаже игроков на 100 млн. чтобы требовать свою долю?Он здесь никто. Вот сколько он недодал "зениту",вылетев из ЛЕ ,надо бы с него вычесть!
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абжора
1496857276
Цыган опять ноет
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lekseij2007
1496857596
Вот те раз!!! В первые его дни в зените он говорил в интервью, что подписал контракт с зенитом одного состава, а пришёл в Зенит другого состава без Халка. А сейчас трещит, что халка переход это его заслуга.
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APchelov
1496860891
Пришёл. Продал. Такого я ещё не слышал ))) О футболе ни слова. Шедевр
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Котокрол
1496860895
Он их лично продал или он сумму выставлял?.. Или купил их за тридаць, а продал за сто тридцать? Что он там принёс?
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