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    «Ротор» подтвердил назначение на пост главного тренера Есипова

    Российский специалист Валерий Есипов назначен на пост главного тренера «Ротора». Подобное назначение инициировал лично губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    «Наше с главой региона понимание того, как должен развиваться волгоградский футбол, совпало. Я говорю не только о команде «Ротор», но и о развитии дворового футбола, работе спортивных школ.Нужно играть так, чтобы болельщик за тебя переживал. Можно проиграть игру, но фанаты должны видеть, как ты «пашешь».

    Это величайший город и величайшая команда. Работать здесь для меня – большая честь и большая ответственность.Мы многое упустили за последние годы. Воспитанников волгоградского футбола осталось очень мало. Нужно заново выстраивать пирамиду, в основе которой – дворовой детский спорт», – сказал Есипов.

    В качестве футболиста Есипов выступал за «Ротор» с 1992 по 2004 год.

    Источник: ФК «Ротор»

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    07.06.2017 12:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 7 июня 2017, 21:23

      Свой в доску, интересно как получится...

      0
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      Рейтинг: +94

      Виталич 7 июня 2017, 16:34

      Ротор конечно должен быть в высшей лиге...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 7 июня 2017, 16:07

      Давай возвращай команду в Премьер Лигу

      0
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 7 июня 2017, 15:03

      Есипов Валера круче, чем Дель Пьеро!!!

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июня 2017, 14:38

      В Волгограде должна быть команда ! Построится новый стадион , будет база ! Удачи , Валера !

      0
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 7 июня 2017, 13:27

      Возвращение Легенды!!!!

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 7 июня 2017, 13:14

      Да, Есипов Валера - легенда "Ротора". Хотелось бы, чтобы большой футбол вновь пришёл в этот миллионный город.

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