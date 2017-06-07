«Ротор» подтвердил назначение на пост главного тренера Есипова

Российский специалист Валерий Есипов назначен на пост главного тренера «Ротора». Подобное назначение инициировал лично губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«Наше с главой региона понимание того, как должен развиваться волгоградский футбол, совпало. Я говорю не только о команде «Ротор», но и о развитии дворового футбола, работе спортивных школ.Нужно играть так, чтобы болельщик за тебя переживал. Можно проиграть игру, но фанаты должны видеть, как ты «пашешь».

Это величайший город и величайшая команда. Работать здесь для меня – большая честь и большая ответственность.Мы многое упустили за последние годы. Воспитанников волгоградского футбола осталось очень мало. Нужно заново выстраивать пирамиду, в основе которой – дворовой детский спорт», – сказал Есипов.

В качестве футболиста Есипов выступал за «Ротор» с 1992 по 2004 год.