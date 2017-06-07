«СКА-Хабаровск» покинуло 12 футболистов

А теперь будет "подбирать" легионеров, которые "слили" КС, Оренбург... и, в следующем году опять в ФНЛ! А горе-легионеры подадутся в команды, которые получат право играть в РФПЛ! Круговорот посредственных легионеров не прекратится!
Основной состав «СКА-Хабаровска» покинуло сразу 12 футболистов. Руководство клуба не стало продлевать контракты со следующими игроками: Максим Астафьев (вернулся в «Мордовию», у которой был арендован), Эдуард Булия, Александр Верулидзе, Андрей Иванов, Андрей Киреев, Антон Купчин, Томас Микуцкис, Давид Озманов, Василий Плетин, Артур Рылов, Павел Карасев, Игорь Удалый.
Новичок Премьер-лиги продолжает переговоры с остальными футболистами команды о продлении их контрактов.