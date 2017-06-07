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    «СКА-Хабаровск» покинуло 12 футболистов

    Основной состав «СКА-Хабаровска» покинуло сразу 12 футболистов. Руководство клуба не стало продлевать контракты со следующими игроками: Максим Астафьев (вернулся в «Мордовию», у которой был арендован), Эдуард Булия, Александр Верулидзе, Андрей Иванов, Андрей Киреев, Антон Купчин, Томас Микуцкис, Давид Озманов, Василий Плетин, Артур Рылов, Павел Карасев, Игорь Удалый.

    Новичок Премьер-лиги продолжает переговоры с остальными футболистами команды о продлении их контрактов.

    Источник: ФК «СКА-Хабаровск»

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    07.06.2017 11:28
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 июня 2017, 18:19

      А теперь будет "подбирать" легионеров, которые "слили" КС, Оренбург... и, в следующем году опять в ФНЛ! А горе-легионеры подадутся в команды, которые получат право играть в РФПЛ! Круговорот посредственных легионеров не прекратится!

      0
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > Serjoga 8 июня 2017, 16:01

      Я вот этого тоже не понимаю...ну вышли русские ребята в Премьер лигу, ну почему бы им не дать шанс проявить себя там. А может из них кто то есть будущих сборник...а мы все ждем непонятно кого...Возможно вот таким вот способом уже проимели куча талантов нераскрывшихся...

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 7 июня 2017, 16:56

      Нерест на дальнем Востоке,
      А что в итоге?

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      Рейтинг: +3795

      serppion 7 июня 2017, 15:29

      До свидания, 12 футболистов. Вы честно выполнили свою работу. Дальше двигать футбол в Хабаровске станут второсортные, зато дешевые болгары, словаки и словенцы. Только кто их смотреть будет? Короче, хана хабаровскому футболу...

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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 7 июня 2017, 13:43

      Что за бред!
      В Премьер Лигу выходит одна команда, а в итоге сезон начинает уже совершенно другая. Или эти люди не играли и были в запасе? С%ка...вот в этом весь российский футбол...просто одна коммерция и никакой спортивной составляющей!!!

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 7 июня 2017, 12:19

      Походу на один сезон и обратно !

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      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > XaXatyn 7 июня 2017, 12:53

      почти уверен...

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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июня 2017, 12:18

      Полная перезагрузка ?

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 7 июня 2017, 11:46

      Нигеров накупят

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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 7 июня 2017, 11:30

      А играть кто будет?

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