«СКА-Хабаровск» покинуло 12 футболистов

Основной состав «СКА-Хабаровска» покинуло сразу 12 футболистов. Руководство клуба не стало продлевать контракты со следующими игроками: Максим Астафьев (вернулся в «Мордовию», у которой был арендован), Эдуард Булия, Александр Верулидзе, Андрей Иванов, Андрей Киреев, Антон Купчин, Томас Микуцкис, Давид Озманов, Василий Плетин, Артур Рылов, Павел Карасев, Игорь Удалый.

Новичок Премьер-лиги продолжает переговоры с остальными футболистами команды о продлении их контрактов.