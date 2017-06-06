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    Широков: «Борьба в чемпионате поднимет зрительский интерес»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков, который является сейчас главой Общероссийского профессионального союза футболистов, рассказал о том, как поднять интерес к футболу в стране.

    «Победа «Спартака» и так подняла зрительский интерес. За счет того, что на «Спартак» стало много ходить людей в Москве, на него хотят и в регионах смотреть. Если «Зенит» включится, будет еще лучше. Надеемся на ЦСКА. Если клубы будут вести борьбу не номинально, если подтянется «Краснодар», то и зрительский интерес будет выше.

    Важно правильно подавать наш футбол в прессе. Одна из наших инициатив заключается в том, чтобы футбольные клубы обязали тесно общаться с прессой, чтобы давали послематчевые интервью. Не менее двух футболистов от клуба на видеоинтервью и четырех для пишущих», – рассказал Широков.

    Напомним, что «Спартак» стал в прошедшем сезоне чемпионом впервые с 2001 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.06.2017 10:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 6 июня 2017, 16:22

      Да,интерес большой к футболу Рома,стадионы заполняются,особенно в глубинках,вот в Москве пустуют трибуны

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      Рейтинг: +15

      Френки_Б 6 июня 2017, 12:37

      Зенит ЦСКА Краснодар да и Локомотив...они и не выключались вообще то Рома)

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Френки_Б 6 июня 2017, 13:55

      Ростов, Терек, Амкар, Рубин и другие команды РФПЛ про них забыл?

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