Широков: «Борьба в чемпионате поднимет зрительский интерес»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков, который является сейчас главой Общероссийского профессионального союза футболистов, рассказал о том, как поднять интерес к футболу в стране.

«Победа «Спартака» и так подняла зрительский интерес. За счет того, что на «Спартак» стало много ходить людей в Москве, на него хотят и в регионах смотреть. Если «Зенит» включится, будет еще лучше. Надеемся на ЦСКА. Если клубы будут вести борьбу не номинально, если подтянется «Краснодар», то и зрительский интерес будет выше.

Важно правильно подавать наш футбол в прессе. Одна из наших инициатив заключается в том, чтобы футбольные клубы обязали тесно общаться с прессой, чтобы давали послематчевые интервью. Не менее двух футболистов от клуба на видеоинтервью и четырех для пишущих», – рассказал Широков.

Напомним, что «Спартак» стал в прошедшем сезоне чемпионом впервые с 2001 года.