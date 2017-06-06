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    Шик ведет переговоры о переходе в «Ювентус»

    Нападающий «Сампдории» и сборной Чехии Патрик Шик ведет переговоры о своем переходе в «Ювентус». На данный момент они еще далеки от завершения.

    «Пока мне особо нечего сказать, переговорный процесс идет. Возможно, удастся к чему-то прийти накануне матча с Норвегией, но пока трудно загадывать. Переговоры идут.

    Конечно, есть и другие варианты. Но я не рассматриваю их, так как пока нет ничего определенного», – сказал футболист.

    Напомним, ранее президент «Сампдории» заявил, что «Рома» также интересовалась данным футболистом, но у римлян не достаточно средств для его покупки.

    Источник: Goal.com

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    06.06.2017 08:07
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