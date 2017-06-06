Шик ведет переговоры о переходе в «Ювентус»

Нападающий «Сампдории» и сборной Чехии Патрик Шик ведет переговоры о своем переходе в «Ювентус». На данный момент они еще далеки от завершения.

«Пока мне особо нечего сказать, переговорный процесс идет. Возможно, удастся к чему-то прийти накануне матча с Норвегией, но пока трудно загадывать. Переговоры идут.

Конечно, есть и другие варианты. Но я не рассматриваю их, так как пока нет ничего определенного», – сказал футболист.

Напомним, ранее президент «Сампдории» заявил, что «Рома» также интересовалась данным футболистом, но у римлян не достаточно средств для его покупки.