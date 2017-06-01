Президент «Сампдории» подтвердил трансфер Шика в «Ювентус»

Нападающий «Сампдории» Патрик Шик станет игроком «Ювентуса», сообщает Pagine Romaniste. Об этом рассказал президент команды Массимо Ферреро.

«Шика хотела купить «Рома», но у них нет денег. Патрик перейдет в «Ювентус», – сказал Ферреро.

В прошедшем сезоне Серии А Шик провел 32 матча, забив 11 голов и сделав три результативные передачи. Его контракт с «Сампдорией» включает сумму отступных в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Шику со стороны английских клубов и дортмундской «Боруссии».