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    Президент «Сампдории» подтвердил трансфер Шика в «Ювентус»

    Нападающий «Сампдории» Патрик Шик станет игроком «Ювентуса», сообщает Pagine Romaniste. Об этом рассказал президент команды Массимо Ферреро.

    «Шика хотела купить «Рома», но у них нет денег. Патрик перейдет в «Ювентус», – сказал Ферреро.

    В прошедшем сезоне Серии А Шик провел 32 матча, забив 11 голов и сделав три результативные передачи. Его контракт с «Сампдорией» включает сумму отступных в 25 миллионов евро.

    Ранее сообщалось об интересе к Шику со стороны английских клубов и дортмундской «Боруссии».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.06.2017 17:54
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