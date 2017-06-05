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    Терентьев: «Я безумно счастлив вернуться домой»

    Защитник Денис Терентьев, перешедший из «Ростова» в «Зенит», поделился эмоциями от возвращения в питерский клуб. Напомним, футболист является воспитанником сине-бело-голубых.

    — Я безумно счастлив вернуться домой. «Зенит» для меня родной клуб, я воспитывался в нем с семи лет. Ощущения, когда возвращаешься домой, самые приятные.

    — Когда появился вариант возвращения?

    — Буквально в субботу мне позвонили и сказали об интересе со стороны «Зенита». В воскресенье я уже был в Петербурге и без раздумий подписал контракт. Все произошло моментально.

    — Вернуться в «Зенит» было вашей целью?

    — «Зенит» — это отдельная и большая часть моего сердца. Надеть снова футболку клуба было моей мечтой, и, когда мне сказали, что меня хотят вернуть, я без раздумий согласился.

    — Вы стали первым выпускником клубной Академии, который через аренды и выступления за другие клубы попали в основную команду «Зенита».

    — Командировки в Томск, опыт в «Ростове», с которым я поиграл в Лиге Чемпионов и Лиге Европы против сильнейших клубов, дали мне очень многое. Каждому молодому футболисту очень важно приобрести подобный опыт. «Зенит» — команда очень высокого класса, которая ставит перед собой самые серьезные задачи. Поэтому попасть в нее сразу из Академии очень сложно. Наверное, каждому выпускнику нашей Академии придется проделать такой путь, как мне, чтобы осуществить свою мечту. Хотя, может, кому-нибудь удастся и сразу из Академии заиграть в основе. Никто этого предсказать не может.

    Источник: ФК «Зенит»

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    05.06.2017 20:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 6 июня 2017, 10:47

      Домой это хорошо, а на поле получится?

      1
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      Рейтинг: +563

      tank219 6 июня 2017, 05:17

      Как я рад, как я рад, что мы едем в Ленинград. На переговорах с Зеней Манчини уперся, что подпишется только при условии, что ему купят Терентьева, Канунникова и Нобоа. От Дибалы, Мбаппе и Дели Алли он отказался - не соответствуют уровню поставленных задач, они ЛЧ не смогли выиграть

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 июня 2017, 21:05

      Я безумно счастлив сидеть на скамейке запасных.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 июня 2017, 20:56


      Итак, прощай, - звенит звонок!
      Счастливый путь! Храни тебя от всяких бед!
      А если там и вправду - Бог,
      Ты всё же вспомни - передай ему привет!

      1973.
      В.С.Высоцкий.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 июня 2017, 20:48

      Главное,не повторить опыт Новосельцева. Иван,тоже, был безумно рад переходу в Зенит...

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > acer2003 6 июня 2017, 14:20

      Новосельцев во всяком случае в Ростове выходил в основе, а Терентьев чаще под замену....
      хотя, лично по мне, так гораздо приятнее сидеть дома, в родном городе, на диване, в отпуске, чем в командировке, работать в чужом городе))))

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