Терентьев: «Я безумно счастлив вернуться домой»

Защитник Денис Терентьев, перешедший из «Ростова» в «Зенит», поделился эмоциями от возвращения в питерский клуб. Напомним, футболист является воспитанником сине-бело-голубых.

— Я безумно счастлив вернуться домой. «Зенит» для меня родной клуб, я воспитывался в нем с семи лет. Ощущения, когда возвращаешься домой, самые приятные.

— Когда появился вариант возвращения?

— Буквально в субботу мне позвонили и сказали об интересе со стороны «Зенита». В воскресенье я уже был в Петербурге и без раздумий подписал контракт. Все произошло моментально.

— Вернуться в «Зенит» было вашей целью?

— «Зенит» — это отдельная и большая часть моего сердца. Надеть снова футболку клуба было моей мечтой, и, когда мне сказали, что меня хотят вернуть, я без раздумий согласился.

— Вы стали первым выпускником клубной Академии, который через аренды и выступления за другие клубы попали в основную команду «Зенита».

— Командировки в Томск, опыт в «Ростове», с которым я поиграл в Лиге Чемпионов и Лиге Европы против сильнейших клубов, дали мне очень многое. Каждому молодому футболисту очень важно приобрести подобный опыт. «Зенит» — команда очень высокого класса, которая ставит перед собой самые серьезные задачи. Поэтому попасть в нее сразу из Академии очень сложно. Наверное, каждому выпускнику нашей Академии придется проделать такой путь, как мне, чтобы осуществить свою мечту. Хотя, может, кому-нибудь удастся и сразу из Академии заиграть в основе. Никто этого предсказать не может.