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Терентьев: «Я безумно счастлив вернуться домой»

5 июня 2017, 20:44
6

Защитник Денис Терентьев, перешедший из «Ростова» в «Зенит», поделился эмоциями от возвращения в питерский клуб. Напомним, футболист является воспитанником сине-бело-голубых.

— Я безумно счастлив вернуться домой. «Зенит» для меня родной клуб, я воспитывался в нем с семи лет. Ощущения, когда возвращаешься домой, самые приятные.

— Когда появился вариант возвращения?

— Буквально в субботу мне позвонили и сказали об интересе со стороны «Зенита». В воскресенье я уже был в Петербурге и без раздумий подписал контракт. Все произошло моментально.

— Вернуться в «Зенит» было вашей целью?

— «Зенит» — это отдельная и большая часть моего сердца. Надеть снова футболку клуба было моей мечтой, и, когда мне сказали, что меня хотят вернуть, я без раздумий согласился.

— Вы стали первым выпускником клубной Академии, который через аренды и выступления за другие клубы попали в основную команду «Зенита».

— Командировки в Томск, опыт в «Ростове», с которым я поиграл в Лиге Чемпионов и Лиге Европы против сильнейших клубов, дали мне очень многое. Каждому молодому футболисту очень важно приобрести подобный опыт. «Зенит» — команда очень высокого класса, которая ставит перед собой самые серьезные задачи. Поэтому попасть в нее сразу из Академии очень сложно. Наверное, каждому выпускнику нашей Академии придется проделать такой путь, как мне, чтобы осуществить свою мечту. Хотя, может, кому-нибудь удастся и сразу из Академии заиграть в основе. Никто этого предсказать не может.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Терентьев Денис
Комментарии (6)
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acer2003
1496684922
Главное,не повторить опыт Новосельцева. Иван,тоже, был безумно рад переходу в Зенит...
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shinnik
1496685384
Итак, прощай, - звенит звонок! Счастливый путь! Храни тебя от всяких бед! А если там и вправду - Бог, Ты всё же вспомни - передай ему привет! 1973. В.С.Высоцкий.
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Диктор
1496685913
Я безумно счастлив сидеть на скамейке запасных.
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tank219
1496715455
Как я рад, как я рад, что мы едем в Ленинград. На переговорах с Зеней Манчини уперся, что подпишется только при условии, что ему купят Терентьева, Канунникова и Нобоа. От Дибалы, Мбаппе и Дели Алли он отказался - не соответствуют уровню поставленных задач, они ЛЧ не смогли выиграть
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Дядя Серёжа
1496735265
Домой это хорошо, а на поле получится?
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