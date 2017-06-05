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Гранквист намерен покинуть «Краснодар» по истечении срока контракта

5 июня 2017, 15:44
8

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист заявил, что не собирается продлевать истекающий через год контракт. По словам 32-летнего шведа, настало время для возвращения на родину.

«У вас есть еще год по контракту с «Краснодаром». Вы уже определились со своим будущим? С достаточной долей вероятности могу сказать, что я покину Россию. Я получил предложение от клуба продлить соглашение, но, думаю, сейчас это не то, что мне нужно. У меня и моей семьи есть дом в Хельсингборге, и я чувствую, что пора возвращаться домой. Значит ли это, что я продолжу карьеру именно в «Хельсинборге»? Да, скорее всего я окажусь именно там», – сказал Гранквист.

Защитник перешел в «Краснодар» из «Дженоа» в августе 2013 года. В минувшем сезоне он провел 43 поединка, забив три гола и сделав столько же результативных передач.

Источник: Expressen.se
Россия. Премьер-лига Краснодар Гранквист Андреас
Комментарии (8)
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Бугимен
1496667725
Жаль,что уйдет, сильный игрок у Краснодара!Удачи ему!
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dok66
1496668079
Еще один хороший лег собрался уходить из России . Жаль ! Неужели вся эта волна пошла после слов ВВ , что нужно урезать лимит на легионеров !
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REDAT
1496669160
Очень жаль если уйдет, и так оборона дырявая а тут буде труба!!!!!!!!!!!!!!!
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subbotaspartak
1496672640
Даже если качество играющих за Краснодар не обсуждать, Чего то в команде надо менять.
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афоня72
1496674882
Домой к земле потянуло..стареет.
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Sergei1968
1496675684
жаль очень стабильныи и нужныи игрок у краснодара такова игрока уже врятле будет.был центр на замке да и выручал он сколько трудно представить команду без него.
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Дядя Серёжа
1496735808
На лыжи наверно заработал, а то и на снегоход.
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