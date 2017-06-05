Гранквист намерен покинуть «Краснодар» по истечении срока контракта

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист заявил, что не собирается продлевать истекающий через год контракт. По словам 32-летнего шведа, настало время для возвращения на родину.

«У вас есть еще год по контракту с «Краснодаром». Вы уже определились со своим будущим? С достаточной долей вероятности могу сказать, что я покину Россию. Я получил предложение от клуба продлить соглашение, но, думаю, сейчас это не то, что мне нужно. У меня и моей семьи есть дом в Хельсингборге, и я чувствую, что пора возвращаться домой. Значит ли это, что я продолжу карьеру именно в «Хельсинборге»? Да, скорее всего я окажусь именно там», – сказал Гранквист.

Защитник перешел в «Краснодар» из «Дженоа» в августе 2013 года. В минувшем сезоне он провел 43 поединка, забив три гола и сделав столько же результативных передач.