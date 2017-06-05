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    Гранквист намерен покинуть «Краснодар» по истечении срока контракта

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист заявил, что не собирается продлевать истекающий через год контракт. По словам 32-летнего шведа, настало время для возвращения на родину.

    «У вас есть еще год по контракту с «Краснодаром». Вы уже определились со своим будущим? С достаточной долей вероятности могу сказать, что я покину Россию. Я получил предложение от клуба продлить соглашение, но, думаю, сейчас это не то, что мне нужно. У меня и моей семьи есть дом в Хельсингборге, и я чувствую, что пора возвращаться домой. Значит ли это, что я продолжу карьеру именно в «Хельсинборге»? Да, скорее всего я окажусь именно там», – сказал Гранквист.

    Защитник перешел в «Краснодар» из «Дженоа» в августе 2013 года. В минувшем сезоне он провел 43 поединка, забив три гола и сделав столько же результативных передач.

    Источник: Expressen.se

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    05.06.2017 15:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 6 июня 2017, 10:56

      На лыжи наверно заработал, а то и на снегоход.

      0
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      Рейтинг: +42

      Sergei1968 5 июня 2017, 18:14

      жаль очень стабильныи и нужныи игрок у краснодара такова игрока уже врятле будет.был центр на замке да и выручал он сколько трудно представить команду без него.

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > Sergei1968 5 июня 2017, 20:49

      Да, врятле.
      Сколько классов удалось закончить, братуха?

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 5 июня 2017, 18:01

      Домой к земле потянуло..стареет.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 5 июня 2017, 17:24

      Даже если качество играющих за Краснодар не обсуждать,
      Чего то в команде надо менять.

      0
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      Рейтинг: +354

      REDAT 5 июня 2017, 16:26

      Очень жаль если уйдет, и так оборона дырявая а тут буде труба!!!!!!!!!!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 5 июня 2017, 16:07

      Еще один хороший лег собрался уходить из России . Жаль ! Неужели вся эта волна пошла после слов ВВ , что нужно урезать лимит на легионеров !

      2
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 5 июня 2017, 16:02

      Жаль,что уйдет, сильный игрок у Краснодара!Удачи ему!

      6
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