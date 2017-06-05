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    Канищев: «Балласта в «Зените» уже нет. Его заменил Фурсенко»

    Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев считает, что в скором времени клуб из Санкт-Петербурга пополнит ряд интересных футболистов. По его словам, Фурсенко и Сарсания будут работать в одной связке в этом направлении.

    – Манчини заявил, что летом может быть сделано порядка семи-восьми приобретений. Стало быть, столько же игроков, возможно, покинут «Зенит. Кого вы видите в качестве балласта?

    – Балласта уже нет. Его заменил Фурсенко. По поводу игроков мне говорить некорректно. Как решит Манчини или спортивный директор, так и будет, но в «Зените» достаточно футболистов, которых можно отправлять на пенсию. Новые игроки обязательно появятся. Фурсенко и Сарсания не случайно вернулись в питерский клуб. Они работают в связке. Сарсания не любит пустых обещаний, он – мастер трансферной политики. Осталось только Адвоката купить (смеется) и всe будет супер, «Зенит» снова станет чемпионом. Другое дело, что очень сильные игроки даже за большие деньги к нам не придут. Полагаю, что покупки Халка и Витселя были последними серьезными трансферами. В то же время футболисты по европейским меркам средней руки, но качественные, обязательно появятся. Кто? Мне сложно сказать.

    – Дзюба, Кокорин, Шатов останутся в Питере?

    – На данный момент это ключевые игроки «Зенита». С ними итальянский тренер вряд ли расстанется сразу же после прихода в команду. Но по прошествии какого-то времени, увидев потенциал того или иного футболиста, Манчини, конечно же, может принять любое решение, однако пока не вижу предпосылок, что их продадут или отдадут в аренду.

    – В июне заканчиваются контракты у Мигеля Данни и Александра Кержакова. В отношении их допускаете продление сотрудничества?

    – На финише сезона Данни в полной мере продемонстрировал свои лидерские качества и соответствие уровню «Зенита». Поэтому вполне может еще годик-другой провести в Питере. Так же как и Кержаков, если ему предоставят игровое время. Не исключено, что со сменой тренера и у Александра появится перспектива. Для него приход Манчини – это, по сути, последний шанс снова получать регулярную игровую практику, дающую возможность выступить за сборную на домашнем чемпионате мира. В таком чемпионате, как российский, Кержаков и Данни еще вполне востребованы и могут играть.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    05.06.2017 10:18
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 5 июня 2017, 16:55

      "бомжатня" с "конюшни" дурной пример взяла? сейчас будут всех способных игроков из российских клубов тянуть, что совсем не на пользу российскому футболу. Фусренко балласт не только для "Зенита"

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 5 июня 2017, 16:26

      Балласта полно. Накупили г-на неиграющего. Мак, Молло, Цаллагов - игроки ФНЛ.

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 5 июня 2017, 14:29

      Тоесть теперь балластом в Зените будет Фурсенко? Отлично сказано.

      2
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > Обер-КанцлерЪ 5 июня 2017, 15:08

      Ну типа балласт ушел, теперь на место балласта пришел мастер Фурсенко,)

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Обер-КанцлерЪ 5 июня 2017, 15:11

      Я тоже когда увидел заголовок аж прозрел.

      2
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      Рейтинг: +3120

      erma > Обер-КанцлерЪ 5 июня 2017, 16:25

      Я именно так и понял

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      Рейтинг: +563

      tank219 5 июня 2017, 13:33

      Канищев: «Балласта в «Зените» уже нет. Его заменил Фурсенко». Лучше не скажешь, Фрейд отдыхает.

      4
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > tank219 5 июня 2017, 16:28

      Дали Канистре 100 баксов, чтобы похвалил. Он и старается. А как иначе на пенсии жить?

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 июня 2017, 13:22

      хватит уже лизать ж-опу этому кержаковеду

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 5 июня 2017, 12:33

      Навеяло вдруг...

      Фурсенко и Сарсания не зря вернулись. Они пилят в связке - двуручной пилой.

      4
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 5 июня 2017, 12:15

      Манчини пришел только бабосов поднять , а на результат еему будет пох*й , я хоть и не болела зенита , но как то даже тревожно за клуб ,от таких игроков как данни отказываются , а таких типо игроков как кокорин оставляют , да и пригласили очередного тренера который только за деньгами пришел.

      2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 5 июня 2017, 11:44

      Баласт в Зените есть! Его не может быть не есть... это Кокорин....

      2
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 5 июня 2017, 11:13

      ребят, поправьте ссылку на игрока )))

      2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > exreporter 5 июня 2017, 11:30

      какая разница какой канищев,может это он в молодости))))))))

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > himik2-62 5 июня 2017, 19:22

      Скорее после пластической операции и замены паспорта. )

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 5 июня 2017, 11:13

      Про Фурсенко отлично сказано!

      3
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