Канищев: «Балласта в «Зените» уже нет. Его заменил Фурсенко»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев считает, что в скором времени клуб из Санкт-Петербурга пополнит ряд интересных футболистов. По его словам, Фурсенко и Сарсания будут работать в одной связке в этом направлении.

– Манчини заявил, что летом может быть сделано порядка семи-восьми приобретений. Стало быть, столько же игроков, возможно, покинут «Зенит. Кого вы видите в качестве балласта?

– Балласта уже нет. Его заменил Фурсенко. По поводу игроков мне говорить некорректно. Как решит Манчини или спортивный директор, так и будет, но в «Зените» достаточно футболистов, которых можно отправлять на пенсию. Новые игроки обязательно появятся. Фурсенко и Сарсания не случайно вернулись в питерский клуб. Они работают в связке. Сарсания не любит пустых обещаний, он – мастер трансферной политики. Осталось только Адвоката купить (смеется) и всe будет супер, «Зенит» снова станет чемпионом. Другое дело, что очень сильные игроки даже за большие деньги к нам не придут. Полагаю, что покупки Халка и Витселя были последними серьезными трансферами. В то же время футболисты по европейским меркам средней руки, но качественные, обязательно появятся. Кто? Мне сложно сказать.

– Дзюба, Кокорин, Шатов останутся в Питере?

– На данный момент это ключевые игроки «Зенита». С ними итальянский тренер вряд ли расстанется сразу же после прихода в команду. Но по прошествии какого-то времени, увидев потенциал того или иного футболиста, Манчини, конечно же, может принять любое решение, однако пока не вижу предпосылок, что их продадут или отдадут в аренду.

– В июне заканчиваются контракты у Мигеля Данни и Александра Кержакова. В отношении их допускаете продление сотрудничества?

– На финише сезона Данни в полной мере продемонстрировал свои лидерские качества и соответствие уровню «Зенита». Поэтому вполне может еще годик-другой провести в Питере. Так же как и Кержаков, если ему предоставят игровое время. Не исключено, что со сменой тренера и у Александра появится перспектива. Для него приход Манчини – это, по сути, последний шанс снова получать регулярную игровую практику, дающую возможность выступить за сборную на домашнем чемпионате мира. В таком чемпионате, как российский, Кержаков и Данни еще вполне востребованы и могут играть.