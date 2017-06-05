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  • Канищев: «Балласта в «Зените» уже нет. Его заменил Фурсенко»

Канищев: «Балласта в «Зените» уже нет. Его заменил Фурсенко»

5 июня 2017, 10:18
22

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев считает, что в скором времени клуб из Санкт-Петербурга пополнит ряд интересных футболистов. По его словам, Фурсенко и Сарсания будут работать в одной связке в этом направлении.

– Манчини заявил, что летом может быть сделано порядка семи-восьми приобретений. Стало быть, столько же игроков, возможно, покинут «Зенит. Кого вы видите в качестве балласта?

– Балласта уже нет. Его заменил Фурсенко. По поводу игроков мне говорить некорректно. Как решит Манчини или спортивный директор, так и будет, но в «Зените» достаточно футболистов, которых можно отправлять на пенсию. Новые игроки обязательно появятся. Фурсенко и Сарсания не случайно вернулись в питерский клуб. Они работают в связке. Сарсания не любит пустых обещаний, он – мастер трансферной политики. Осталось только Адвоката купить (смеется) и всe будет супер, «Зенит» снова станет чемпионом. Другое дело, что очень сильные игроки даже за большие деньги к нам не придут. Полагаю, что покупки Халка и Витселя были последними серьезными трансферами. В то же время футболисты по европейским меркам средней руки, но качественные, обязательно появятся. Кто? Мне сложно сказать.

– Дзюба, Кокорин, Шатов останутся в Питере?

– На данный момент это ключевые игроки «Зенита». С ними итальянский тренер вряд ли расстанется сразу же после прихода в команду. Но по прошествии какого-то времени, увидев потенциал того или иного футболиста, Манчини, конечно же, может принять любое решение, однако пока не вижу предпосылок, что их продадут или отдадут в аренду.

– В июне заканчиваются контракты у Мигеля Данни и Александра Кержакова. В отношении их допускаете продление сотрудничества?

– На финише сезона Данни в полной мере продемонстрировал свои лидерские качества и соответствие уровню «Зенита». Поэтому вполне может еще годик-другой провести в Питере. Так же как и Кержаков, если ему предоставят игровое время. Не исключено, что со сменой тренера и у Александра появится перспектива. Для него приход Манчини – это, по сути, последний шанс снова получать регулярную игровую практику, дающую возможность выступить за сборную на домашнем чемпионате мира. В таком чемпионате, как российский, Кержаков и Данни еще вполне востребованы и могут играть.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Канищев Александр Сарсания Константин Фурсенко Сергей
Комментарии (22)
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momwig_
1496647492
7-8 футболистов. И вряд ли Манчини имел ввиду Нобоа... Манчини вообще вряд ли догадывался о его существовании. Зенит планирует очередной "аттракцион невиданной щедрости"? Газпром, значит, от УЕФА с их фейр-плеями уже откупился..
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multiscan
1496650411
Про Фурсенко отлично сказано!
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exreporter
1496650425
ребят, поправьте ссылку на игрока )))
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RedGreenHooligan
1496652264
Баласт в Зените есть! Его не может быть не есть... это Кокорин....
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Arrow10
1496654113
Манчини пришел только бабосов поднять , а на результат еему будет пох*й , я хоть и не болела зенита , но как то даже тревожно за клуб ,от таких игроков как данни отказываются , а таких типо игроков как кокорин оставляют , да и пригласили очередного тренера который только за деньгами пришел.
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momwig_
1496655188
Навеяло вдруг...
Фурсенко и Сарсания не зря вернулись. Они пилят в связке - двуручной пилой.
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tank219
1496658837
Канищев: «Балласта в «Зените» уже нет. Его заменил Фурсенко». Лучше не скажешь, Фрейд отдыхает.
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Обер-КанцлерЪ
1496662143
Тоесть теперь балластом в Зените будет Фурсенко? Отлично сказано.
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paracetamol
1496669216
Балласта полно. Накупили г-на неиграющего. Мак, Молло, Цаллагов - игроки ФНЛ.
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19asmodey54
1496670920
"бомжатня" с "конюшни" дурной пример взяла? сейчас будут всех способных игроков из российских клубов тянуть, что совсем не на пользу российскому футболу. Фусренко балласт не только для "Зенита"
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