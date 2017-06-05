Канищев: «Балласта в «Зените» уже нет. Его заменил Фурсенко»

"бомжатня" с "конюшни" дурной пример взяла? сейчас будут всех способных игроков из российских клубов тянуть, что совсем не на пользу российскому футболу. Фусренко балласт не только для "Зенита"
Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев считает, что в скором времени клуб из Санкт-Петербурга пополнит ряд интересных футболистов. По его словам, Фурсенко и Сарсания будут работать в одной связке в этом направлении.
– Манчини заявил, что летом может быть сделано порядка семи-восьми приобретений. Стало быть, столько же игроков, возможно, покинут «Зенит. Кого вы видите в качестве балласта?
– Балласта уже нет. Его заменил Фурсенко. По поводу игроков мне говорить некорректно. Как решит Манчини или спортивный директор, так и будет, но в «Зените» достаточно футболистов, которых можно отправлять на пенсию. Новые игроки обязательно появятся. Фурсенко и Сарсания не случайно вернулись в питерский клуб. Они работают в связке. Сарсания не любит пустых обещаний, он – мастер трансферной политики. Осталось только Адвоката купить (смеется) и всe будет супер, «Зенит» снова станет чемпионом. Другое дело, что очень сильные игроки даже за большие деньги к нам не придут. Полагаю, что покупки Халка и Витселя были последними серьезными трансферами. В то же время футболисты по европейским меркам средней руки, но качественные, обязательно появятся. Кто? Мне сложно сказать.
– Дзюба, Кокорин, Шатов останутся в Питере?
– На данный момент это ключевые игроки «Зенита». С ними итальянский тренер вряд ли расстанется сразу же после прихода в команду. Но по прошествии какого-то времени, увидев потенциал того или иного футболиста, Манчини, конечно же, может принять любое решение, однако пока не вижу предпосылок, что их продадут или отдадут в аренду.
– В июне заканчиваются контракты у Мигеля Данни и Александра Кержакова. В отношении их допускаете продление сотрудничества?
– На финише сезона Данни в полной мере продемонстрировал свои лидерские качества и соответствие уровню «Зенита». Поэтому вполне может еще годик-другой провести в Питере. Так же как и Кержаков, если ему предоставят игровое время. Не исключено, что со сменой тренера и у Александра появится перспектива. Для него приход Манчини – это, по сути, последний шанс снова получать регулярную игровую практику, дающую возможность выступить за сборную на домашнем чемпионате мира. В таком чемпионате, как российский, Кержаков и Данни еще вполне востребованы и могут играть.