Варди может стать заменой Лукаку в «Эвертоне»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди во время летнего трансферного окна может стать игроком «Эвертона». По информации источника, клуб из Ливерпуля рассматривает 30-летнего англичанина в качестве замены Ромелу Лукаку, который близок к уходу из команды.

По данным Transfermarkt, стоимость Варди составляет 15 миллионов евро. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне форвард провел за «лис» в АПЛ 35 матчей, в которых забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи.