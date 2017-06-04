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    Варди может стать заменой Лукаку в «Эвертоне»

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди во время летнего трансферного окна может стать игроком «Эвертона». По информации источника, клуб из Ливерпуля рассматривает 30-летнего англичанина в качестве замены Ромелу Лукаку, который близок к уходу из команды.

    По данным Transfermarkt, стоимость Варди составляет 15 миллионов евро. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2020 года.

    В нынешнем сезоне форвард провел за «лис» в АПЛ 35 матчей, в которых забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Skysports

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    04.06.2017 21:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 5 июня 2017, 07:15

      Отлично

      0
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      Рейтинг: +450

      Houston 4 июня 2017, 22:39

      Достойное усиление!

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