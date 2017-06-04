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    Аллегри: «Второй гол «Реала» выбил «Ювентус» из колеи»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги финального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (1:4). По словам специалиста, второй гол, пропущенный туринцами, надломил команду.

    «Я очень горжусь тем, что сделали мои игроки в этом сезоне. Мы приехали сюда, чтобы завоевать трофей, но не справились с задачей.

    «Ювентус» провел очень хороший первый тайм, однако не воспользовался своими шансами. У Пьянича возникли проблемы с коленом, «Реал» взвинтил темп и у нас были тяжелые 15 минут. Несмотря на то, что мадридцы отлично выглядели во второй половине, второй пропущенный гол выбил нас из колеи.

    Мы потратили слишком много энергии в первом тайме на владение мячом, а стоило действовать спокойнее. Опять же, это то, чему мы должны учиться и улучшать в будущем.

    В следующем сезоне мы полны решимости снова отлично выступить в Лиге чемпионов, завоевать скудетто и выиграть Кубок Италии», – сказал Аллегри.

    Источник: Football Italia

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    04.06.2017 02:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 5 июня 2017, 09:39

      Вы просто играли не в свой футбол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 4 июня 2017, 08:47

      Гол Касемиро мог бы Буффон затащить((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit 4 июня 2017, 03:47

      потому что ты осел не настроил игру

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 4 июня 2017, 02:21

      Удачи Юве

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