Аллегри: «Второй гол «Реала» выбил «Ювентус» из колеи»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги финального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (1:4). По словам специалиста, второй гол, пропущенный туринцами, надломил команду.

«Я очень горжусь тем, что сделали мои игроки в этом сезоне. Мы приехали сюда, чтобы завоевать трофей, но не справились с задачей.

«Ювентус» провел очень хороший первый тайм, однако не воспользовался своими шансами. У Пьянича возникли проблемы с коленом, «Реал» взвинтил темп и у нас были тяжелые 15 минут. Несмотря на то, что мадридцы отлично выглядели во второй половине, второй пропущенный гол выбил нас из колеи.

Мы потратили слишком много энергии в первом тайме на владение мячом, а стоило действовать спокойнее. Опять же, это то, чему мы должны учиться и улучшать в будущем.

В следующем сезоне мы полны решимости снова отлично выступить в Лиге чемпионов, завоевать скудетто и выиграть Кубок Италии», – сказал Аллегри.