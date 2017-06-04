Фердинанд – Рамосу: «Мне бы было стыдно смотреть в глаза своему сыну после такого поступка»

Я думал в реале только один педик, а оказывается два.
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал поведение защитника «Реала» Серхио Рамоса в финале Лиги чемпионов с «Ювентусом» (4:1).
«Если бы мой сын увидел, что я сделал подобное, мне было бы стыдно смотреть ему в глаза», – сказал Фердинанд.
Напомним, на 84-й минуте испанец симулировал толчок со стороны нападающего «старой синьоры» Хуана Куадрадо, в результате чего последний получил вторую желтую карточку и покинул поле.
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— Squawka News (@SquawkaNews) 3 июня 2017 г.