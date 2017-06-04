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    Фердинанд – Рамосу: «Мне бы было стыдно смотреть в глаза своему сыну после такого поступка»

    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал поведение защитника «Реала» Серхио Рамоса в финале Лиги чемпионов с «Ювентусом» (4:1).

    «Если бы мой сын увидел, что я сделал подобное, мне было бы стыдно смотреть ему в глаза», – сказал Фердинанд.

    Напомним, на 84-й минуте испанец симулировал толчок со стороны нападающего «старой синьоры» Хуана Куадрадо, в результате чего последний получил вторую желтую карточку и покинул поле.

    Источник: Squawka Football

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    04.06.2017 00:47
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 5 июня 2017, 09:38

      Я думал в реале только один педик, а оказывается два.

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 4 июня 2017, 21:28

      https://youtu.be/xUfuPGMhz94
      Смотрите хорошо.

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 4 июня 2017, 21:15

      Там не было симульяции.Рамос не падает от толчка. Посмотрите с другого ракурса. Куардадо как самый последний подлец нспециально аступает на ногу Рамоса.

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 4 июня 2017, 13:50

      - там уже за бровкой что-то было!?...правда, я не разглядел!...посмотрите эпизод - у кого есть такая возможность!), ...но не думаю, что это "неудаление" повлияло бы на исход матча! ....Буффона , как спортсмена и человека жалко!(((

      0
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 4 июня 2017, 09:59

      надо вводить просмотры не во время матча а после ! сели судьи под чаёк и посмотрели эпизоды с нарушением правил ! есть симуляция - жёлтая в протокол игроку ! симуляция повлияла на результат матча - красную в протокол ! ребята мы через год после этого будем смотреть настоящий ФУТБОЛ ! а сейчас они от любого контакта падают ! игрок не пытается обыграть защитника а ждёт контакта с ним и падает ! либо умышленно идёт в контакт и падает ! кержаков лучший в этом !

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 4 июня 2017, 08:57

      Маленькие футбольные хитрости! Которые не красят такого футболиста!

      1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 4 июня 2017, 08:52

      Рамос тот симулянт.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 4 июня 2017, 08:41

      Просто судья не видел

      1
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      Рейтинг: +7

      Бук 4 июня 2017, 07:49

      Ситуацию можно прочитать и по-другому: Куадрадо толкнул Рамоса, чтобы спровоцировать его на отмашку, а тот сыграл иначе и оставил Куадрадо в дураках.

      -3
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      Рейтинг: +271

      artem 81 4 июня 2017, 07:10

      Рано еще Ювентусу выигрывать

      1
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