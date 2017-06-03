Мертенс не захотел быть сменщиком Месси в «Барселоне»

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс признался, что готов перейти в «Барселону» только если будет иметь постоянное место в основном составе. Не менее привлекательным для него выглядит переезд в Англию.

«Да, действительно, «Барселона» была заинтересована в моих слугах, но у меня не было желания сидеть на скамейке запасных. Не вижу смысла переходить в клуб, чтобы выходить на замену Неймару, Месси и Суаресу.

В Италии же я бы не стал играл за любую другую команду, несмотря на то что мне нравится Серия A. Знаю, что мной также интересовался «Челси», но я так и не дождался звонка от Конте. В этой команде я был бы не против попробовать свои силы, но могу сказать, что «Наполи» сейчас не слабее «Челси», – приводит слова Мертенса Mundo Deportivo.

Действующий контракт бельгийца с «Наполи» рассчитан до середины 2020 года.