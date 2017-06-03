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    Мертенс не захотел быть сменщиком Месси в «Барселоне»

    Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс признался, что готов перейти в «Барселону» только если будет иметь постоянное место в основном составе. Не менее привлекательным для него выглядит переезд в Англию.

    «Да, действительно, «Барселона» была заинтересована в моих слугах, но у меня не было желания сидеть на скамейке запасных. Не вижу смысла переходить в клуб, чтобы выходить на замену Неймару, Месси и Суаресу.

    В Италии же я бы не стал играл за любую другую команду, несмотря на то что мне нравится Серия A. Знаю, что мной также интересовался «Челси», но я так и не дождался звонка от Конте. В этой команде я был бы не против попробовать свои силы, но могу сказать, что «Наполи» сейчас не слабее «Челси», – приводит слова Мертенса Mundo Deportivo.

    Действующий контракт бельгийца с «Наполи» рассчитан до середины 2020 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2017 09:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 3 июня 2017, 11:28

      то - чемпион Англии, а то - бронза Италии. Наполи слабее Челси.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 3 июня 2017, 09:49

      Тридцатник разменял, тут только играть и играть.

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