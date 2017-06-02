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    Альба: «Уверен, что при Вальверде буду играть больше, чем при Энрике»

    Защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился мыслями по поводу назначения Эрнесто Вальверде на пост главного тренера команды. Экс-тренер «Атлетика» сменил в должность Луиса Энрике.

    «Я очень рад. Он – храбрый тренер, который любит футбол. У него полно сильных игроков с разными качествами. Я спрашивал о Вальверде у друзей, и все они были в восторге от его назначения. Для меня важно выступать за сборную. Уверен, что при Вальверде буду играть больше, чем при Энрике. В минувшем сезоне я сыграл достаточно мало, и надеюсь исправить это в следующем», – сказал 28-летний испанец.

    В завершившемся сезоне Альба забил один гол и отдал шесть результативных передачи в 39-ти матчах. Каталонцы завершили сезон в Примере на втором месте, уступив три очка «Реалу».

    Источник: Marca

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    02.06.2017 21:11
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