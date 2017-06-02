Буффон: «Узнав о трансфере Алвеса, я написал ему сообщение «Научи нас выигрывать ЛЧ»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением об одноклубнике Дани Алвесе. Напомним, завтра туринский клуб сыграет против «Реала» в финале Лиги чемпионов.

«Если честно, в свои 39 лет я не думал, что партнер по команде способен дать мне что-то новое в плане эмоций. Признаюсь, что на протяжении сезона я многому научился у Алвеса, и это произошло впервые за долгие годы. Он показал мне, как игроки вроде него, Роналду и Месси голодны до побед и никогда не останавливаются.

Когда я узнал о его переходе в «Ювентус» (в июне 2016 года из «Барселоны» на правах свободного агента – прим. «Бомбардира»), то написал ему сообщение с текстом. Научи нас выигрывать Лигу чемпионов». Он похож на меня в плане оптимизма и веры в то, что мы в итоге выйдем в финал», – сказал Буффон.

Для 34-летнего Алвеса финал ЛЧ станет четвертым в карьере. Прежде он выиграл все три решающие встречи в составе «Барселоны».