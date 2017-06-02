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    Буффон: «Узнав о трансфере Алвеса, я написал ему сообщение «Научи нас выигрывать ЛЧ»

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением об одноклубнике Дани Алвесе. Напомним, завтра туринский клуб сыграет против «Реала» в финале Лиги чемпионов.

    «Если честно, в свои 39 лет я не думал, что партнер по команде способен дать мне что-то новое в плане эмоций. Признаюсь, что на протяжении сезона я многому научился у Алвеса, и это произошло впервые за долгие годы. Он показал мне, как игроки вроде него, Роналду и Месси голодны до побед и никогда не останавливаются.

    Когда я узнал о его переходе в «Ювентус» (в июне 2016 года из «Барселоны» на правах свободного агента – прим. «Бомбардира»), то написал ему сообщение с текстом. Научи нас выигрывать Лигу чемпионов». Он похож на меня в плане оптимизма и веры в то, что мы в итоге выйдем в финал», – сказал Буффон.

    Для 34-летнего Алвеса финал ЛЧ станет четвертым в карьере. Прежде он выиграл все три решающие встречи в составе «Барселоны».

    Источник: Football Italia

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    02.06.2017 20:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июня 2017, 09:56

      Только победу Юве сегодня и золотой мяч Буффону!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      savdail 3 июня 2017, 00:09

      Век живи, век учись.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 2 июня 2017, 21:30

      Forza Juve!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 2 июня 2017, 21:10

      Удачи Джиджи....надеюсь возьмешь первую лч и золой мяч...засоуженно

      4
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