Сарсания: «Нужно четко понять, что произошло с Дзюбой»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал тот факт, что нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба пропустит предстоящий Кубок конфедераций-2017.
Форвард покинул расположение национальной команды из-за проблем с коленом.
– Пока сложно что-то комментировать, потому что о ситуации только узнал. Деталей не знаю.
– Есть ли у Артема проблемы с коленом?
– Эти вопросы – в компетенции медицинского штаба, который сейчас будет сформирован, с небольшими изменениями, в команде. Мы должны четко понять, что произошло с игроком.
– Нужна ли операция?
– Это компетенция медицинского штаба. С Артемом пока не говорил.
– Большие ли перемены будут в медштабе?
– Без конкретики. Когда сформируем – тогда будет объявление. Кандидатов необходимо утвердить. В прошлом году не все устраивало. Хотелось бы понять лучше, почему так долго не играет Виктор Файзулин и что с Артемом Дзюбой.
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