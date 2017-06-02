Сарсания: «Нужно четко понять, что произошло с Дзюбой»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал тот факт, что нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба пропустит предстоящий Кубок конфедераций-2017.

Форвард покинул расположение национальной команды из-за проблем с коленом.

– Пока сложно что-то комментировать, потому что о ситуации только узнал. Деталей не знаю.

– Есть ли у Артема проблемы с коленом?

– Эти вопросы – в компетенции медицинского штаба, который сейчас будет сформирован, с небольшими изменениями, в команде. Мы должны четко понять, что произошло с игроком.

– Нужна ли операция?

– Это компетенция медицинского штаба. С Артемом пока не говорил.

– Большие ли перемены будут в медштабе?

– Без конкретики. Когда сформируем – тогда будет объявление. Кандидатов необходимо утвердить. В прошлом году не все устраивало. Хотелось бы понять лучше, почему так долго не играет Виктор Файзулин и что с Артемом Дзюбой.

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