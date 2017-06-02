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    Сарсания: «Нужно четко понять, что произошло с Дзюбой»

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал тот факт, что нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба пропустит предстоящий Кубок конфедераций-2017.

    Форвард покинул расположение национальной команды из-за проблем с коленом.

    – Пока сложно что-то комментировать, потому что о ситуации только узнал. Деталей не знаю.

    – Есть ли у Артема проблемы с коленом?

    – Эти вопросы – в компетенции медицинского штаба, который сейчас будет сформирован, с небольшими изменениями, в команде. Мы должны четко понять, что произошло с игроком.

    – Нужна ли операция?

    – Это компетенция медицинского штаба. С Артемом пока не говорил.

    – Большие ли перемены будут в медштабе?

    – Без конкретики. Когда сформируем – тогда будет объявление. Кандидатов необходимо утвердить. В прошлом году не все устраивало. Хотелось бы понять лучше, почему так долго не играет Виктор Файзулин и что с Артемом Дзюбой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2017 17:16
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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 3 июня 2017, 10:01

      он не хочет позора в Сборной

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 3 июня 2017, 08:52

      травмированые есть?-не знаю врачи есть?-не знаю вы из какой команды?-дайте подумать БРЕДЯТИНА))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +179

      krokodail 2 июня 2017, 19:59

      А к Алану Чумаку не пробрвали???

      5
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 2 июня 2017, 19:42

      я думал, что Файзулин не угодил Луческу (не удовлетворял потребности), а ему, оказывается, врач гипс снять не может (или не понимает, почему это Виктор хромает)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 2 июня 2017, 19:42

      Вся Российская футбольная общественность говорить о нем... А стоить ли он того?

      0
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      Рейтинг: +4024

      raritet 2 июня 2017, 19:20

      Что с Дзюбой,что без него- не видно никакой разницы для команды с рейтинговым номером за 60. Возможно у Артема и в самом деле проблема со здоровьем и почему мы должны укорять его за якобы уклонение от участия в Кубке. Каждый должен решать сам. Вот Спартак решил в свое время , зачем ему эта евролига и спокойно перешел к задачам по борьбе за чемпионство. Увы время прагматиков.

      2
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      Рейтинг: +597

      Gornostay > raritet 3 июня 2017, 00:25

      Правильно!! Смысл участвовать в заведомо провальном турнире.
      Дзюба важен для клуба и в клубе ему платят зарплату,решение очевидное,правильное. А сборная как была днищем до Кубка, так днищем останется и после ЧМ

      0
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      Рейтинг: +179

      krokodail 2 июня 2017, 18:58

      Наверное съел что нибудь.

      7
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      Рейтинг: +1433

      moskowcity-petrv 2 июня 2017, 18:23

      Карма настигла. за обильный чёс языка)надеюсь сборная без него покажет достойный результат!

      3
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      Рейтинг: +11234

      alp > moskowcity-petrv 2 июня 2017, 21:43

      мне дзюба не нравиться, но радоваться травмам спортсмена может только конченный придурок

      3
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 2 июня 2017, 18:23

      Странное сообщение

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 июня 2017, 18:06

      не большая потеря как для сб-ной так и для Зенита

      2
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