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Сарсания: «Нужно четко понять, что произошло с Дзюбой»

2 июня 2017, 17:16
22

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал тот факт, что нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба пропустит предстоящий Кубок конфедераций-2017.

Форвард покинул расположение национальной команды из-за проблем с коленом.

– Пока сложно что-то комментировать, потому что о ситуации только узнал. Деталей не знаю.

– Есть ли у Артема проблемы с коленом?

– Эти вопросы – в компетенции медицинского штаба, который сейчас будет сформирован, с небольшими изменениями, в команде. Мы должны четко понять, что произошло с игроком.

– Нужна ли операция?

– Это компетенция медицинского штаба. С Артемом пока не говорил.

– Большие ли перемены будут в медштабе?

– Без конкретики. Когда сформируем – тогда будет объявление. Кандидатов необходимо утвердить. В прошлом году не все устраивало. Хотелось бы понять лучше, почему так долго не играет Виктор Файзулин и что с Артемом Дзюбой.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем Сарсания Константин
Комментарии (22)
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paracetamol
1496413223
Тёме надо отдохнуть! Сильно перетрудился, да и друзья в казино заждались.
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МАКАРШВЕД
1496413396
Забздел , после Конфедераций отдуваться придется, за то что играть не научили....
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mihail200606
1496413406
Допизд..ся видимо..
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Garrincha58
1496415999
не большая потеря как для сб-ной так и для Зенита
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aurora5858
1496416986
Странное сообщение
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moskowcity-petrv
1496417010
Карма настигла. за обильный чёс языка)надеюсь сборная без него покажет достойный результат!
Ответить
krokodail
1496419118
Наверное съел что нибудь.
Ответить
raritet
1496420426
Что с Дзюбой,что без него- не видно никакой разницы для команды с рейтинговым номером за 60. Возможно у Артема и в самом деле проблема со здоровьем и почему мы должны укорять его за якобы уклонение от участия в Кубке. Каждый должен решать сам. Вот Спартак решил в свое время , зачем ему эта евролига и спокойно перешел к задачам по борьбе за чемпионство. Увы время прагматиков.
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krokodail
1496422795
А к Алану Чумаку не пробрвали???
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nik55
1496473280
он не хочет позора в Сборной
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