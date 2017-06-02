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  • Гендиректор ЦСКА назвал два ключевых момента, испортивших сезон

Гендиректор ЦСКА назвал два ключевых момента, испортивших сезон

2 июня 2017, 08:26
22

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев признался, что прошедший сезон был не самым тяжелым за время его работы в клубе. Но при этом он назвал два главных потрясения для армейцев – уход Леонида Слуцкого и дисквалификация Романа Еременко.

– Сезон-2016/17 – самый тяжелый за время вашей работы гендиректором?

– Не сказал бы. Случались и более сложные ситуации. В частности, вспоминается «переходный сезон», когда мы в последнем туре, проиграв «Рубину», упустили серебро и не попали в Лигу чемпионов. Было очень обидно. Если помните, долгое время та команда вообще шла на первом месте.

Хотя в этом сезоне действительно хватало потрясений. Это и ситуация с Романом Еременко, и уход Леонида Викторовича Слуцкого. Такие удары бесследно для команды не проходят. Тем ценнее, что в итоге мы заняли достойное место. По крайней мере не посыпались.

– Ключевой момент сезона для ЦСКА?

– Со знаком «минус» – конечно, уход Слуцкого. Он на протяжении длительного времени тренировал команду, создавал ее. Как правило, когда главный тренер покидает пост, для коллектива это всегда стресс. На второе место поставлю дисквалификацию Еременко. Ключевой игрок, такая потеря… Больная тема.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман Слуцкий Леонид Бабаев Роман
Комментарии (22)
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VIPded
1496381845
И стадион построили, и серебро взяли! А проект обделался очередные разы! )))
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КЭТиК
1496382030
Одного выгнали, за вторым недоследили.
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spartach n1
1496384065
Денег у Гинера не стало,так бы и Лёнька остался,и ерему отмазал !
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dok66
1496384726
Справились и нормально . Дальнейших побед !
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Sanches 1204
1496385878
Всё к лучшему,удачи!!
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Алексей Гозиас
1496389318
Бывает
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АРИЕЦ2008
1496394535
Слуцкого убрали вовремя, а то бы не было бы лиги чемпионов.Команда катилась вниз...Взяли достойного тренера,который взбодрил команду..
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momwig_
1496403342
Уход Слуцкого спас вам весну. Видно же было, что он совершенно не мотивирован дальше возиться с вами. У него походу уже весь план был. И наверное, это к лучшему.. причем, не для нас )))) Как ни крути, он и в лучшие годы не был героем, отчего в Европе, мягко говоря, снижал потенциал команды... а потом ещё и распсиховался после ЧЕ, совсем закис. Как ни крути, его уход - только в плюс вам сыграл.
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Popularov
1496428754
Федун РАЗВЕРНУЛ скандальную судейскую работу не только против Зенита, но и против ЦСКА, Ростова, Краснодара, Локомотива. Перед арбитрами была поставлена цель - отобрать очки у Зенита, ЦСКА, Краснодара, Ростова с одной стороны, а с другой - всячески помогать Спартаку отбирать очки, всеми НЕ ЧЕСТНЫМИ и НЕ ДОСТОЙНЫМИ путями, у других команд. И что мы видим! Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака! Сразу было видно что здесь, что-то НЕ ЧИСТО и попахивает КРИМИНАЛОМ! Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото! Федуну это очень понравилось и он НЕ НАМЕРЕН сбавлять обороты! В новом сезоне он уже навострил лыжи провернуть новую скандальную судейскую АФЕРУ. Федун уже размечтался о ПРОДОЛЖЕНИИ скандального судейского банкета, в пользу Спартака, в новом сезоне 2017/18!!! Во как РАЗЫГРАЛИСЬ скандальные аппетиты скандального Спартака и его владельца!!! Что нас ОЖИДАЕТ??? Судейская скандальная ВОЙНА = Фурсенко и Миллер против Федуна и Мутко! Ждите новых судейских скандалов в новом футбольном сезоне 2017/18! Час расплаты для Федуна настал и ему отплатят той же скандальной судейской монетой! Не всё федуновскому коррупционному коту МАСЛЕННИЦА! Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков — ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина, Безбородова, Мешкова и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!! Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство. Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ! Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры, Мутко и Федун!!! Они не хотят введения видео повторов! Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!!
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vovan55
1496449178
только вперед...успехов
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