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    Гендиректор ЦСКА назвал два ключевых момента, испортивших сезон

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев признался, что прошедший сезон был не самым тяжелым за время его работы в клубе. Но при этом он назвал два главных потрясения для армейцев – уход Леонида Слуцкого и дисквалификация Романа Еременко.

    – Сезон-2016/17 – самый тяжелый за время вашей работы гендиректором?

    – Не сказал бы. Случались и более сложные ситуации. В частности, вспоминается «переходный сезон», когда мы в последнем туре, проиграв «Рубину», упустили серебро и не попали в Лигу чемпионов. Было очень обидно. Если помните, долгое время та команда вообще шла на первом месте.

    Хотя в этом сезоне действительно хватало потрясений. Это и ситуация с Романом Еременко, и уход Леонида Викторовича Слуцкого. Такие удары бесследно для команды не проходят. Тем ценнее, что в итоге мы заняли достойное место. По крайней мере не посыпались.

    – Ключевой момент сезона для ЦСКА?

    – Со знаком «минус» – конечно, уход Слуцкого. Он на протяжении длительного времени тренировал команду, создавал ее. Как правило, когда главный тренер покидает пост, для коллектива это всегда стресс. На второе место поставлю дисквалификацию Еременко. Ключевой игрок, такая потеря… Больная тема.

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2017 08:26
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +840

      vovan55 3 июня 2017, 03:19

      только вперед...успехов

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 2 июня 2017, 21:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Федун РАЗВЕРНУЛ скандальную судейскую работу не только против Зенита, но и против ЦСКА, Ростова, Краснодара, Локомотива.
      Перед арбитрами была поставлена цель - отобрать очки у Зенита, ЦСКА, Краснодара, Ростова с одной стороны, а с другой - всячески помогать Спартаку отбирать очки, всеми НЕ ЧЕСТНЫМИ и НЕ ДОСТОЙНЫМИ путями, у других команд.
      И что мы видим!
      Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака!
      Сразу было видно что здесь, что-то НЕ ЧИСТО и попахивает КРИМИНАЛОМ!
      Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
      Федуну это очень понравилось и он НЕ НАМЕРЕН сбавлять обороты!
      В новом сезоне он уже навострил лыжи провернуть новую скандальную судейскую АФЕРУ.
      Федун уже размечтался о ПРОДОЛЖЕНИИ скандального судейского банкета, в пользу Спартака, в новом сезоне 2017/18!!!
      Во как РАЗЫГРАЛИСЬ скандальные аппетиты скандального Спартака и его владельца!!!
      Что нас ОЖИДАЕТ???
      Судейская скандальная ВОЙНА = Фурсенко и Миллер против Федуна и Мутко!
      Ждите новых судейских скандалов в новом футбольном сезоне 2017/18!
      Час расплаты для Федуна настал и ему отплатят той же скандальной судейской монетой!
      Не всё федуновскому коррупционному коту МАСЛЕННИЦА!
      Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков — ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина, Безбородова, Мешкова и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!
      Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство.
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ!
      Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры, Мутко и Федун!!!
      Они не хотят введения видео повторов!
      Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!!

      -5
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      Рейтинг: +678

      Пастырь > Popularov 3 июня 2017, 08:49

      ты хоть иногда футбол смотрел? или у тебя только одна мысль написать какое-нибудь дерьмо.

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 2 июня 2017, 18:27

      О влей вине ПРОМОМОЛЧАЛ

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 2 июня 2017, 14:35

      Уход Слуцкого спас вам весну. Видно же было, что он совершенно не мотивирован дальше возиться с вами. У него походу уже весь план был. И наверное, это к лучшему.. причем, не для нас )))) Как ни крути, он и в лучшие годы не был героем, отчего в Европе, мягко говоря, снижал потенциал команды... а потом ещё и распсиховался после ЧЕ, совсем закис. Как ни крути, его уход - только в плюс вам сыграл.

      2
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      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 2 июня 2017, 12:08

      Слуцкого убрали вовремя, а то бы не было бы лиги чемпионов.Команда катилась вниз...Взяли достойного тренера,который взбодрил команду..

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > АРИЕЦ2008 2 июня 2017, 22:25

      Слуцкого убрали слишком ПОЗДНО! О чём я писал все семь лет!

      0
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 2 июня 2017, 10:41

      Бывает

      1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 2 июня 2017, 10:36

      Так бери Слуцкера обратно, кто мешает?

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 2 июня 2017, 10:13

      все хорошо

      1
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 2 июня 2017, 09:44

      Всё к лучшему,удачи!!

      5
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июня 2017, 09:25

      Справились и нормально . Дальнейших побед !

      4
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