Гендиректор ЦСКА назвал два ключевых момента, испортивших сезон

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев признался, что прошедший сезон был не самым тяжелым за время его работы в клубе. Но при этом он назвал два главных потрясения для армейцев – уход Леонида Слуцкого и дисквалификация Романа Еременко.

– Сезон-2016/17 – самый тяжелый за время вашей работы гендиректором?

– Не сказал бы. Случались и более сложные ситуации. В частности, вспоминается «переходный сезон», когда мы в последнем туре, проиграв «Рубину», упустили серебро и не попали в Лигу чемпионов. Было очень обидно. Если помните, долгое время та команда вообще шла на первом месте.

Хотя в этом сезоне действительно хватало потрясений. Это и ситуация с Романом Еременко, и уход Леонида Викторовича Слуцкого. Такие удары бесследно для команды не проходят. Тем ценнее, что в итоге мы заняли достойное место. По крайней мере не посыпались.

– Ключевой момент сезона для ЦСКА?

– Со знаком «минус» – конечно, уход Слуцкого. Он на протяжении длительного времени тренировал команду, создавал ее. Как правило, когда главный тренер покидает пост, для коллектива это всегда стресс. На второе место поставлю дисквалификацию Еременко. Ключевой игрок, такая потеря… Больная тема.

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