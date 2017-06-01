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    Веллитон верит в удачное возвращение «Спартака» в Лигу чемпионов

    Бывший нападающий «Спартака» Веллитон, выступающий сейчас в турецком «Кайсериспоре», уверен, что в следующем сезоне красно-белые способны повторить чемпионский успех. Он также оценил шансы москвичей на удачное возвращение в Лигу чемпионов.

    — Насколько велик вклад в это достижение главного тренера команды — Массимо Карреры?

    — Я практически ничего о нем не знаю, но его вклад в чемпионство «Спартака» сложно переоценить. Он привел красно-белых к победе в РФПЛ, что говорит о высоком уровне его профессионализма.

    — Получится ли у красно-белых закрепить этот результат и в следующем сезоне?

    — Почему бы и нет? В команде собраны прекрасные футболисты, хороший тренер, грамотное руководство. Думаю, в следующем году «Спартаку» по силам повторить этот успех.

    — В следующем сезоне москвичи будут играть еще и в Лиге чемпионов.

    — Уверен, что и на европейской арене красно-белые выступят достойно.

    Источник: Известия

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    01.06.2017 07:05
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +131

      александр 59 1 июня 2017, 08:51

      Свежо так сказать предание, но верится с трудом

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 1 июня 2017, 07:14

      Товарищ верь, взойдёт...

      2
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