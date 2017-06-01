Веллитон верит в удачное возвращение «Спартака» в Лигу чемпионов

Свежо так сказать предание, но верится с трудом
Бывший нападающий «Спартака» Веллитон, выступающий сейчас в турецком «Кайсериспоре», уверен, что в следующем сезоне красно-белые способны повторить чемпионский успех. Он также оценил шансы москвичей на удачное возвращение в Лигу чемпионов.
— Насколько велик вклад в это достижение главного тренера команды — Массимо Карреры?
— Я практически ничего о нем не знаю, но его вклад в чемпионство «Спартака» сложно переоценить. Он привел красно-белых к победе в РФПЛ, что говорит о высоком уровне его профессионализма.
— Получится ли у красно-белых закрепить этот результат и в следующем сезоне?
— Почему бы и нет? В команде собраны прекрасные футболисты, хороший тренер, грамотное руководство. Думаю, в следующем году «Спартаку» по силам повторить этот успех.
— В следующем сезоне москвичи будут играть еще и в Лиге чемпионов.
— Уверен, что и на европейской арене красно-белые выступят достойно.