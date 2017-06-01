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  • Веллитон верит в удачное возвращение «Спартака» в Лигу чемпионов

Веллитон верит в удачное возвращение «Спартака» в Лигу чемпионов

1 июня 2017, 07:05
2

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон, выступающий сейчас в турецком «Кайсериспоре», уверен, что в следующем сезоне красно-белые способны повторить чемпионский успех. Он также оценил шансы москвичей на удачное возвращение в Лигу чемпионов.

— Насколько велик вклад в это достижение главного тренера команды — Массимо Карреры?

— Я практически ничего о нем не знаю, но его вклад в чемпионство «Спартака» сложно переоценить. Он привел красно-белых к победе в РФПЛ, что говорит о высоком уровне его профессионализма.

— Получится ли у красно-белых закрепить этот результат и в следующем сезоне?

— Почему бы и нет? В команде собраны прекрасные футболисты, хороший тренер, грамотное руководство. Думаю, в следующем году «Спартаку» по силам повторить этот успех.

— В следующем сезоне москвичи будут играть еще и в Лиге чемпионов.

— Уверен, что и на европейской арене красно-белые выступят достойно.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Кайсериспор Веллитон Каррера Массимо
Комментарии (2)
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Дядя Серёжа
1496290486
Товарищ верь, взойдёт...
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александр 59
1496296276
Свежо так сказать предание, но верится с трудом
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