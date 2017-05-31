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  • Президент «Арарата»: «Контракт и финансовые условия для Павлюченко не были на первом плане даже близко»

Президент «Арарата»: «Контракт и финансовые условия для Павлюченко не были на первом плане даже близко»

31 мая 2017, 17:24
4

Президент «Арарата» Валерий Оганесян поделился мнением о подписании контракта с экс-нападающим «Урала» Романом Павлюченко. По словам функционера, финансовый вопрос не был главным для 35-летнего игрока при переходе.

«На первом месте у Павлюченко была задача вернуться в Москву, и не было большой проблемы его уговорить. Он узнал, как проект будет развиваться и официально стал первым игроком, который подписал контракт с нашим клубом. Контракт и финансовые условия для него не были на первом плане даже близко», – сказал Оганесян.

В нынешнем сезоне Павлюченко провел за «Урал» в РФПЛ 19 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: Спорт FM
Россия. ПФЛ. Зона Центр Павлюченко Роман
Комментарии (4)
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mauxa
1496241306
смешно.. Из Премьер-лиги в 3-й дивизион просто так перешел..
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dok66
1496247080
Он будет одним игроком на контракте ? А кто остальные ? Из ближайшего двора ?
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