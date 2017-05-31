Президент «Арарата»: «Контракт и финансовые условия для Павлюченко не были на первом плане даже близко»

Президент «Арарата» Валерий Оганесян поделился мнением о подписании контракта с экс-нападающим «Урала» Романом Павлюченко. По словам функционера, финансовый вопрос не был главным для 35-летнего игрока при переходе.

«На первом месте у Павлюченко была задача вернуться в Москву, и не было большой проблемы его уговорить. Он узнал, как проект будет развиваться и официально стал первым игроком, который подписал контракт с нашим клубом. Контракт и финансовые условия для него не были на первом плане даже близко», – сказал Оганесян.

В нынешнем сезоне Павлюченко провел за «Урал» в РФПЛ 19 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.