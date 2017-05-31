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«Амкар» продлил контракт с капитаном команды

31 мая 2017, 15:06
4

«Амкар» объявил о продлении контракта с защитником Петаром Заневым. Новое соглашение 31-летнего болгарина с пермским клубом рассчитано на три года.

«Я благодарен «Амкару» за этот контракт. В современном футболе игрокам, которым за тридцать, обычно предлагают соглашения на год, от силы на два. Но у меня есть и силы, и огромное желание играть в футбол еще долго, особенно – в такой команде, как «Амкар», где по-особому относятся к футболистам и доверяют им. Даже не представляю, какое предложение я должен был бы получить, чтобы у меня возникло желание уехать из Перми», – сказал Занев.

В минувшем сезоне чемпионата России Занев провел 29 матчей, в которых отметился одним голом.

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Занев Петар
Комментарии (4)
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dok66
1496235623
Амкар нашел золотую жилу в Болгарии . Правда она не дает возможности выйти на ведущие роли , но живут по средствам .
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Bozigit
1496238064
Амкару сохранить бы костяк команды
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perm 242
1496239491
считаю хороший контракт получился ...
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paracetamol
1496256543
Один из лучших бровочников РФПЛ.
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