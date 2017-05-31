«Амкар» продлил контракт с капитаном команды

«Амкар» объявил о продлении контракта с защитником Петаром Заневым. Новое соглашение 31-летнего болгарина с пермским клубом рассчитано на три года.

«Я благодарен «Амкару» за этот контракт. В современном футболе игрокам, которым за тридцать, обычно предлагают соглашения на год, от силы на два. Но у меня есть и силы, и огромное желание играть в футбол еще долго, особенно – в такой команде, как «Амкар», где по-особому относятся к футболистам и доверяют им. Даже не представляю, какое предложение я должен был бы получить, чтобы у меня возникло желание уехать из Перми», – сказал Занев.

В минувшем сезоне чемпионата России Занев провел 29 матчей, в которых отметился одним голом.