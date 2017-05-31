Источник: Венгер подписал двухлетний контракт с «Арсеналом»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер продолжит возглавлять команду из Лондона. Как сообщает журналист BBC Дэвид Орнстейн, французский специалист сегодня поставил подпись под новым двухлетним контрактом с «канонирами».

«Венгер сегодня подписал новый двухлетний контракт. Он останется тренером «Арсенала» до 2019 года», – сообщил журналист.

Напомним, что в минувшем сезоне «Арсенал» под руководством Венгера впервые не пробился в Лигу чемпионов, заняв в АПЛ пятое место.

«Арсенал» не попал в Лигу чемпионов. Почему так и виноват ли Венгер?