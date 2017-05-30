Хохлов: «Манчини? «Зениту» нужен именно тот тренер, что за год сделает результат»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов поделился мнением о возможном назначении Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита».

Ранее сообщалось, что на данный момент стороны ведут переговоры. Контракт между итальянским специалистом и сине-бело-голубыми может быть рассчитан по схеме «2+1», зарплата тренера оценивается в 5-6 миллионов евро в год.

– Удивлены ли приглашением Манчини в «Зенит»?

– В том, что после двух неудачных сезонов и непопаданий в Лигу чемпионов «Зенит» будет искать сильного тренера, что в состоянии дать результат «здесь и сейчас» – в этом не сомневался. Ни о каком «будущем» либо «перестроении философии» тут речи идти не должно. «Зениту» нужен именно тот тренер, что за год сделает результат. Роберто Манчини – топовый тренер, и в рекомендациях не нуждается.

Манчини приходит в «Зенит». Это хорошо?