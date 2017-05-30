Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хохлов: «Манчини? «Зениту» нужен именно тот тренер, что за год сделает результат»

Хохлов: «Манчини? «Зениту» нужен именно тот тренер, что за год сделает результат»

30 мая 2017, 19:50
12

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов поделился мнением о возможном назначении Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита».

Ранее сообщалось, что на данный момент стороны ведут переговоры. Контракт между итальянским специалистом и сине-бело-голубыми может быть рассчитан по схеме «2+1», зарплата тренера оценивается в 5-6 миллионов евро в год.

– Удивлены ли приглашением Манчини в «Зенит»?

– В том, что после двух неудачных сезонов и непопаданий в Лигу чемпионов «Зенит» будет искать сильного тренера, что в состоянии дать результат «здесь и сейчас» – в этом не сомневался. Ни о каком «будущем» либо «перестроении философии» тут речи идти не должно. «Зениту» нужен именно тот тренер, что за год сделает результат. Роберто Манчини – топовый тренер, и в рекомендациях не нуждается.

Манчини приходит в «Зенит». Это хорошо?

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Хохлов Дмитрий
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mahone
1496163756
Так не бывает,завтра будем и с ним прощается,хаить как мы можем
Ответить
Kollljan
1496163863
Думаю, что этот клоун будет еще хуже Луческу.
Ответить
dok66
1496164748
С чьей-то помощью - может быть . Без этого "здесь и сейчас" - не получится .
Ответить
raritet
1496165931
Для русских игроков нужен тренер-дубина. Думаю , что Манчини, мягковат для этой роли. Для некоторых игроков нужно клонировать Иосифа Виссарионыча и не факт ,что побежали бы. Манчини мог бы сделать результат в условиях безлимитного пространства. Хочешь -не хочешь , а куда девать навязанный балласт в виде Кокоши , Юсупа и прочих. Но тренер , конечно, можно было бы только помечтать.Я за него и в свои пенсионные годы бежал бы хоть на край света. Но Кокоша не пенсионер. Он не побежит. Он поедет на своем шикарном авто.
Ответить
erma
1496177701
Ну да, путь эволюции - это не путь Зенита. В Питере любят революции.
Ответить
OfaZavr
1496217313
Никто гарантий не давал, что Манчини за год результат сделает. Дорогой и известный не значит, что сразу всё получится.
Ответить
Главные новости
Опытных судей РПЛ заподозрили в том, что они почувствовали конкуренцию и намеренно вредят молодым
11:24
Стало известно, кто виноват в неудобном времени матча «Спартак» – «Факел»
11:02
17
Лапочкин прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
10:56
9
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:05
2
Семак заявил, что с судьями матча «Зенит» – «Локомотив» «будут разбираться»
09:44
24
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
7
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
1
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
7
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
11
Все новости
Все новости
Рабинер прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
12:19
Тренер «Зенита» объяснил уход Мостового в «Локомотив»
12:03
Стало известно, сыграет ли Барко с «Ростовом»
11:42
Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Зделар нашел работу в СНГ
11:35
1
Тренер «Оренбурга» описал поражение от «Динамо» одним прилагательным
11:13
Олейников – о побеге из «Рубина»: «Пусть будет на их совести»
10:49
2
ВидеоРечь Игдисамова перед игроками ЦСКА после ничьей с «Рубином»
10:21
1
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
Босс «Рубина» прокомментировал инцидент с Олейниковым
09:32
1
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
7
Прогноз Генича на матч «Спартак» – «Ростов»
09:17
2
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
7
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
11
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
9
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
4
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
5
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
28
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
2
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
7
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
6
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 21:43
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
Вчера, 20:52
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+