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Манчини будет зарабатывать в «Зените» 5-6 миллионов в год

29 мая 2017, 11:17
38

Итальянский специалист Роберто Манчини близок к тому, чтобы возглавить «Зенит». Его зарплата в российском клубе составит 5-6 миллионов евро в год, сообщает Gazzetta dello Sport. Еще вчера Манчини вылетел в Россию для подписания контракта с сине-бело-голубыми.

Напомним, что последним местом работы Манчини был «Интер», из которого он был уволен в августе 2016 года. «Зенит» 28 мая объявил о расторжении контракта с румынским тренером Мирчей Луческу.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (38)
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евгений сергеевичч
1496048375
главное отступные побольше прописать по хорошей русской традиции))
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Дядя Серёжа
1496048919
Они к нам как на шабашку ездят. Приехал, построил коровник, уехал - развалился.
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Болельщик Реал Мадрида
1496049202
Опять нефте-газовые воролилы и воры, узурпировавшие национальное достряние "бесятся с жиру"! Пять-шесть миллионов евро, " макароннику", чтобы тренировать убогих Дзюбу, Кокорина, Лодыгина и прочую футбольную погань. В стране умерло село, 99% жителей села выехали, потому, что там нет ни школ, ни больниц, нет ничего. На полках в продуктах питания, только пальмовое масло и самые дешевые ингридиенты. Полиции не хватает людей, простых патрульных, участковых,следователей, а итальяшке 6 миллионов евро в год. Страну наркотой завалили, уже с 14 колоться и курить соль начинают. Ипотеку взять не возможно, банки в рабство берут, коммунальные платежи платить не возможно, а Манчине 5-6 миллионов народных денег.
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Бриг
1496049755
Эта новость специально поставлена, чтобы вызвать соответствующие комментарии про "народное достояние" и поржать. Что ж, цель достигнута.
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Dgad
1496051195
Продают углеводороды за бугор а бабки не в страну или народ вкладывают а выводят за бугор да сами на них шикуют тут. Один экономист говорил что 60% пополнения казны это налоги, ндс и прочие налоги. А где деньги от нефти и газа золота и прочего прочего богатства нашей родины? Их просто воруют, а нас как дураков обманывают. На глазах людей воруют миллиарды, и никому ничего нет. Сейчас придет Манчини и закатит многомиллионные покупки летом. А старикам есть нечего...
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Danish Dynamite
1496052290
Сколько там Луческу получал? Он ещё и неустойку будет клянчить как последний цыган. Теперь этот... Бешеные бабки непонятно кому. На них кучу ДЮСШ можно содержать, да хотя бы поля при детских домах или школах, не обязательно в Питере. МЮ тот же вон по всему миру так работает, потому и бренд такой раскрученный. Потому Россию Рашкой и называют, что не всё как у людей...
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VSt
1496052315
Новость для домохозяек, к футболу мало отношения имеющая.
На хрена народ бесить? Понятно, что у буржуев в профессиональном футболе бабки большие. И мы, как дети малые, подпрыгиваем, пыжимся, чтобы как "у взрослых" было.
Манчини, Халк и пр., - это не для отечественного футбола, это про ярмарку тщеславия - у кого яхта длиннее, купленная команда круче, у кого член толще.
На этом фоне Краснодар вызывает все большее уважение. И в пацанов своих вкладываются в ДЮСШ, и стадион построили "за дёшево" по сравнению с теми, кто членами меряются.
Путь Газпрома проще - купить за бугром и всем нос утереть.
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yorgenbarenz
1496052437
"Зарабатывать будет" 5-6 млн.? Слова -то какие! Со свистком походит по полю,урвёт украденного у рабочих бабла и получит пинка с " работы".
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STAFOR13
1496054468
Бердыев думаю из Зенита слепил бы такую машину с ихними финансами, а они опять взяли не такого уж сильного тренера, а так удачи, может сработается в Зените!
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кеша_КБ
1496058157
- да, деньги! многих портят...особенно скудоумных и дилетантов!))), очень рад за Карреру и Весь Спартак!,за Гончаренко и Весь Цска, за Зенит и Краснодар...Удачи Всем на Евро-Арене!!!
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