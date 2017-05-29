Манчини будет зарабатывать в «Зените» 5-6 миллионов в год

Итальянский специалист Роберто Манчини близок к тому, чтобы возглавить «Зенит». Его зарплата в российском клубе составит 5-6 миллионов евро в год, сообщает Gazzetta dello Sport. Еще вчера Манчини вылетел в Россию для подписания контракта с сине-бело-голубыми.
Напомним, что последним местом работы Манчини был «Интер», из которого он был уволен в августе 2016 года. «Зенит» 28 мая объявил о расторжении контракта с румынским тренером Мирчей Луческу.
Источник: Бомбардир.ру
На хрена народ бесить? Понятно, что у буржуев в профессиональном футболе бабки большие. И мы, как дети малые, подпрыгиваем, пыжимся, чтобы как "у взрослых" было.
Манчини, Халк и пр., - это не для отечественного футбола, это про ярмарку тщеславия - у кого яхта длиннее, купленная команда круче, у кого член толще.
На этом фоне Краснодар вызывает все большее уважение. И в пацанов своих вкладываются в ДЮСШ, и стадион построили "за дёшево" по сравнению с теми, кто членами меряются.
Путь Газпрома проще - купить за бугром и всем нос утереть.