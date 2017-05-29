Манчини будет зарабатывать в «Зените» 5-6 миллионов в год

Итальянский специалист Роберто Манчини близок к тому, чтобы возглавить «Зенит». Его зарплата в российском клубе составит 5-6 миллионов евро в год, сообщает Gazzetta dello Sport. Еще вчера Манчини вылетел в Россию для подписания контракта с сине-бело-голубыми.

Напомним, что последним местом работы Манчини был «Интер», из которого он был уволен в августе 2016 года. «Зенит» 28 мая объявил о расторжении контракта с румынским тренером Мирчей Луческу.