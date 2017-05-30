Агент: «Павлюченко мог перейти не в «Арарат», но выбрал Москву»

Агент Олег Артемов, представляющий интересы новичка «Арарата» Романа Павлюченко, рассказал, что послужило причиной выбора нападающего в пользу скромного московского клуба. По словам представителя 35-летнего игрока, у него имелись и другие варианты продолжения карьеры.

– Почему Павлюченко выбрал «Арарат»?

– Роман живет в Москве. У него существуют некоторые семейные обстоятельства, поэтому вариант со столичным клубом был наиболее оптимальным.

– Какие-то еще предложения из Москвы были?

– Нет. Но были другие варианты. Для Романа семья всегда была на первом месте.

– Контракт рассчитан на один год?

– Да. А потом будем смотреть, что будет дальше.

Напомним, «Арарат» в следующем сезоне выступит в зоне «Центр» ПФЛ. В минувшей кампании Павлюченко защищал цвета «Урала». В составе екатеринбуржцев он провел 23 матча, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.