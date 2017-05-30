«Арсенал» договорился с Венгером о новом двухлетнем контракте

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер останется на своем посту как минимум еще два года. По информации источника, 67-летний специалист согласился продлить контракт с «канонирами», которых он возглавляет с 1996 года.

В понедельник, 29 мая, француз встречался с владельцем красно-белых Стэном Кронке для обсуждения своего будущего. Ожидается, что официальное объявление состоится в среду.

В прошедшем сезоне «Арсенал» впервые за все время руководства Венгера финишировал в АПЛ за пределами первой четверки, отстав от чемпиона «Челси» на 18 очков. При этом «канониры» завоевали Кубок Англии, обыграв в финале все тех же синих со счетом 2:1.

Напомним, предыдущее соглашение Венгера истекает 31 мая.