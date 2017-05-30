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  • «Арсенал» договорился с Венгером о новом двухлетнем контракте

«Арсенал» договорился с Венгером о новом двухлетнем контракте

30 мая 2017, 17:27
16

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер останется на своем посту как минимум еще два года. По информации источника, 67-летний специалист согласился продлить контракт с «канонирами», которых он возглавляет с 1996 года.

В понедельник, 29 мая, француз встречался с владельцем красно-белых Стэном Кронке для обсуждения своего будущего. Ожидается, что официальное объявление состоится в среду.

В прошедшем сезоне «Арсенал» впервые за все время руководства Венгера финишировал в АПЛ за пределами первой четверки, отстав от чемпиона «Челси» на 18 очков. При этом «канониры» завоевали Кубок Англии, обыграв в финале все тех же синих со счетом 2:1.

Напомним, предыдущее соглашение Венгера истекает 31 мая.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (16)
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NEON-SM
1496155109
его оттуда только вперёд ногами вынесут, с бронзовыми медалями
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Чеба
1496155349
Я арсенал не могу представить с другим тренером!
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McDuff
1496155439
очередные 2 года без прогресса
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dok66
1496157062
Не понимаю Арсенал . Звоночек в этом сезоне прозвучал ! По-моему они просто панически боятся перемен. Пусть лучше "течет , чем бурлит" . Кто останавливается , то падает , это как езда на велосипеде .
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ARSteven89
1496157618
Арсен Венгер заслужил закончить тренерскую карьеру в "Арсенале" и уйти как САФ из Манчестера!!!
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Mahone
1496162055
Венгер легенда ,предан клубу,грамотный мужик,удачи и здоровья!!!!!! ,
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FanatSerj
1496162474
вот это я понимаю! Садо-мазо ))) Но искренне желаю ему успехов, мало уже осталось из могикан))
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Psih86
1496164524
Мне искренне жаль фанов Арсенала,потому что чемпионства им не видать,о победе в ЛЧ вообще речь не идет,даже если и попадут в следующем сезоне,хотя я вообще не уверен что они попадут в топ-4!!!
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Danish Dynamite
1496206305
Видимо, победа в Кубке вселила некий оптимизм. Бедные фаны Арсенала )))
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Decorhome
1496228484
Венгер сила
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