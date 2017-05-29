Верратти не собирается уходить из «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти не собирается покидать Париж в ближайшее время. Он подчеркнул, что его все устраивает в нынешнем клубе.

«Сейчас я думаю о том, что останусь в «ПСЖ». Хотя еще предстоит обсудить эту тему с руководством клуба. Мой контракт рассчитан на четыре года. Я очень сомневаюсь, что покину клуб.

Мне нравится в Париже. Не сомневаюсь, что в следующем сезоне команда будет двигаться в правильном направлении. У нас будут все шансы побороться за титулы», – сказал Верратти.

Ранее появилась информация о возможном обмене 24-летнего итальянца на Неймара в «Барселону».