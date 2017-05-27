«Барселона» предложила «ПСЖ» обменять Верратти на Неймара

Как известно, «Барселона» уже в течение длительного времени заинтересована в приобретении полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.

После нескольких месяцев безуспешных переговоров сине-гранатовые решили предложить парижанам сделку, выгодную для всех. По информации источника, каталонцы готовы обменять 24-летнего итальянца на нападающего Неймара, к которому «ПСЖ» проявлял предметный интерес прошлым летом. Ожидается, что клуб из столицы Франции даст ответ в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Верратти провел 42 матча, забил три гола и сделал восемь результативных передач. На счету Неймара 19 мячей и 26 передач в 44-х встречах.