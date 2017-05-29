Уилкшир не мог предположить, что полюбит Россию

Защитник сборной Австралии Люк Уилкшир признался, что за годы выступления в составе «Динамо» и «Терека» он полюбил Россию. Он женился на русской девушке, крестился в православной церкви, как и его дочка Мия.

«Я и предположить не мог, что так полюблю Россию. А встреча с Кристиной и вовсе перевернула мою жизнь. Мы постоянно где-то пересекались: на заправке, в ресторане. Однажды разговорились и с тех пор уже не можем друг без друга.

Мы крестили дочку Мию, и в тот же день я решил, что тоже пройду обряд. Мы с женой живем под одной крышей и идем по жизни одним и тем же путем. Если она православная, значит, и я тоже», – считает Уилкшир.

Напомним, что сборной Австралии предстоит сыграть на Кубке конфедераций, который пройдет в России.