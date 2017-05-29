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  • Акинфеев в девятый раз стал обладателем приза «Вратарь года»

Акинфеев в девятый раз стал обладателем приза «Вратарь года»

29 мая 2017, 06:54
22

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев стал обладателем приза «Вратарь года» имени Льва Яшина, который присуждает журнал «Огонек» с 1960 года. В этом году мнения читателей и экспертов относительно претендентов разошлись.

В рейтинге экспертов лидировал Акинфеев, он же занял второе место по результатам читательского голосования, уступив Сослану Джанаеву из «Ростова». В итоге это дало голкиперу ЦСКА победу по очкам: он в девятый раз признан вратарем года. Это является рекордом за всю историю вручения приза.

В прошедшем сезоне Акинфеев сыграл в 29 матчах Премьер-лиги. В них он пропустил 15 голов и 19 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Источник: Коммерсант
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Акинфеев Игорь Джанаев Сослан
Комментарии (22)
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МАКАРШВЕД
1496032616
Мне кажется, заслуженно !! Поздравляю !! В следующем сезоне борьба будет ни шуточная , вратарей много хороших, а главное молодых появилось в нашем Чемпионате.
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nik55
1496034991
а в Европе на каком месте
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каа
1496036365
Джанаев?!... на мой взгляд Медведев доказал что удачная игра вратаря в Ростове заслуга обороны и тактики...
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Garrincha58
1496038155
странное решение по мне так лучший Беленов или Джанаев
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Дядя Серёжа
1496041343
Без игры Реброва не бы ло бы чемпионского Спартака, но с Акинфеевым согласен.
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Pro100Kid
1496042078
Как бы все ни возмущались, все по делу. По моему мнению, Акинфеев - самый стабильный вратарь в РФПЛ, играющий на достаточно высоком уровне.
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серега кашин
1496043038
вратари ростова не могут быть лучшими из-за обороны. ребров лучший
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Александ1982
1496049285
да ну ((( ни в сборной, ни в Европе толку мало -зажрался Игорек, не хочет расти выше, сидит на бабках в ЦСКА и не думает уходить
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Popularov
1496051356
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в рекордный, в ДЕВЯТЫЙ раз получил приз журнала «Огонек» - «Вратарь года имени Льва Яшина». Поздравляем капитана ЦСКА Игоря Акинфеева с этим БОЛЬШИМ футбольным вратарским достижением! Молодец Игорь! Так стоять, ЛОВИТЬ и не пропускать! Равнение на рекордсмена вратарских достижений Игоря Акинфеева!!! Обладателя награды определило голосование читателей, редакции журнала «Огонек» и экспертов, которых журнал пригласил для определения лучшего вратаря. Приз «Вратарь года» — ежегодная награда лучшему вратарю футбольного сезона России/СССР, которая вручается журналом «Огонек» с 1960 года. Первый приз журнала получил Лев Яшин, именем которого впоследствии была названа номинация.
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Байкал-Сибирь
1496053699
Дыра России, дырофей
Ответить
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