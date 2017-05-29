Акинфеев в девятый раз стал обладателем приза «Вратарь года»

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев стал обладателем приза «Вратарь года» имени Льва Яшина, который присуждает журнал «Огонек» с 1960 года. В этом году мнения читателей и экспертов относительно претендентов разошлись.

В рейтинге экспертов лидировал Акинфеев, он же занял второе место по результатам читательского голосования, уступив Сослану Джанаеву из «Ростова». В итоге это дало голкиперу ЦСКА победу по очкам: он в девятый раз признан вратарем года. Это является рекордом за всю историю вручения приза.

В прошедшем сезоне Акинфеев сыграл в 29 матчах Премьер-лиги. В них он пропустил 15 голов и 19 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.