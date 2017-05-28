Веденеев оценил работу Луческу в «Зените» на четыре с минусом

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением об увольнении с поста главного тренера команды Мирчи Луческу, а также высказался о возможном назначении итальянского специалиста Роберто Манчини.

– Как вы восприняли новость об уходе Луческу из «Зенита»?

– Здесь надо учитывать, что у команды новый генеральный и спортивный директор. Наверное, они уже с кем-то провели переговоры и получили согласие. Исходя из этого, я думаю, и было принято такое решение по Луческу. Лично я оцениваю его работу на четверку с минусом, потому что было много моментов, которые мешали ему работать. Он оказался не готов к этому.

– Появилась информация, что с Манчини провели первый раунд переговоров.

– Дело в том, что хороших тренеров много, а вот хороших игроков мало. Тем более, что еще есть лимит на легионеров, fair play. Еще один момент – появился Китай. Теперь денег надо платить больше, чем в Китае, а это нереально.

– На ваш взгляд, «Зениту» нужен российский специалист или иностранный?

– «Зениту» нужны хорошие игроки. Пока их не будет – хороший наставник сюда не придет работать.