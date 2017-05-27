Венгер: «В среду или четверг мое будущее в «Арсенале» станет яснее»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итог победе над «Челси» (2:1) в финале Кубка Англии и прокомментировал свое будущее в команде.

«Мы прекрасно выступали с первых минут встречи. Команде было непросто, но игроки собрались и дали ответ всем критикам. На прошлой неделе я сказал, что нам не хватает одного-двух новых футболистов, чтобы быть на вершине. Я горжусь семью победами в Кубке Англии. Горжусь этим достижением и чемпионством без поражений (в сезоне-2003/04 – прим. «Бомбардира»).

Во вторник состоится собрание директоров клуба. В среду или четверг мое будущее станет яснее», – сказал француз.

67-летний Венгер установил рекорд по победам в Кубке Англии, завоевав трофей в седьмой раз. «Канониры» завершили сезон в английской Премьер-лиге на пятой строчке в турнирной таблице.