«Милан» может приобрести Щесны на замену Доннарумме

«Милан» готов приобрести голкипера «Арсенала» Войцеха Щесны, если клубу не удастся договориться о продлении контракта с Джанлуижди Доннаруммой. Сегодня появилась информация, согласно которой «россонери» выдвинули ультиматум 18-летнему стражу ворот. Сообщается, что молодому игроку было предложено подписать новое соглашение до 30 июня, в противном случае он проведет на скамейке запасных весь следующий сезон, после чего сможет покинуть команду на правах свободного агента.

В такой ситуации «Милану» может понадобиться новый вратарь, и выбор пал на Щесны.

Напомним, минувшие два сезона поляк провел в аренде в «Роме». В текущей кампании 27-летний футболист провел 38 матчей (14 – на ноль), пропустив 39 голов.