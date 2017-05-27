Булыкин: «У «Оренбурга» хорошая команда, они понимают, что такое Премьер-лига»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин считает хорошими шансы «Оренбурга» на сохранение места в Премьер-лиге по итогам первого стыкового матча со «СКА-Хабаровск».

«По итогам первого матча можно сказать, что у «Оренбурга» хорошие шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. Тем более ответный матч они проведут дома.

У них хорошая команда, тренер, и они уже понимают, что такое Премьер-лига. Думаю, если они останутся, в следующем сезоне мы увидим более уверенный «Оренбург», чем в прошедшем чемпионате», – сказал Булыкин.

В первом матче «СКА-Хабаровск» – «Оренбург» была зафиксирована ничья – 0:0. Ответный поединок пройдет в Оренбурге 28 мая.