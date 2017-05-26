Ракитич: «Оскорбления Пике? Это свидетельство величия «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич спокойно относится к оскорблениям со стороны «Реала» в адрес каталонцев, а особенно – Жерара Пике.

«Команда праздновала победу, было много эмоций. Но слова футболистов «Реала» о Пике – это свидетельство величия «Барселоны».

В последние годы «Барселона» превосходила всех в Европе. И это нормально, что к нам испытывают подобные чувства зависти. Но мы расцениваем это большой мотивацией для следующего сезона», – приводит слова футболиста Onda Cero.

Напомним, что во время празднования чемпионства игроки скандировали с фанатами фамилию Пике, назвав его козлом.