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    Нигматуллин: «Лучший вратарь сезона в РФПЛ? Ребров. У чемпионской команды – чемпионский вратарь»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выразил мнение, что вратарь «Спартака» Артем Ребров стал лучшим в своем амплуа в сезоне-2016/17.

    «У чемпионской команды – чемпионский вратарь. Заслуга Артема Реброва в чемпионстве «Спартака» очень велика. Он на протяжении всего сезона играл надежно, много выручал и грамотно руководил защитниками.

    Мне запомнился отраженный пенальти и его сейвы в недавнем матче с ЦСКА. Ребров в начале игры с армейцами вытащил пару неберущихся мячей, а если бы пропустил, то игра пошла бы совсем в другом ключе. В таких важных матчах и проверяется мастерство голкипера», – сказал Нигматуллин.

    В нынешнем сезоне Ребров провел за «Спартак» в РФПЛ 28 матчей, в которых пропустил 25 голов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.05.2017 22:50
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 26 мая 2017, 09:36

      А как быть с тремя разгромами от аутсайдеров?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +412

      Eds 26 мая 2017, 07:46

      Ребров лучший из всех. И удивительно, что его не взяли в сборную...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Eds 26 мая 2017, 14:07

      Там Габулов за х.з. какие заслуги вместо Артема

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 26 мая 2017, 07:14

      Да.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 мая 2017, 06:47

      Увы не все в силу своей ущербности сумеют признать это.

      2
      Ответить
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