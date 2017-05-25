Нигматуллин: «Лучший вратарь сезона в РФПЛ? Ребров. У чемпионской команды – чемпионский вратарь»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выразил мнение, что вратарь «Спартака» Артем Ребров стал лучшим в своем амплуа в сезоне-2016/17.

«У чемпионской команды – чемпионский вратарь. Заслуга Артема Реброва в чемпионстве «Спартака» очень велика. Он на протяжении всего сезона играл надежно, много выручал и грамотно руководил защитниками.

Мне запомнился отраженный пенальти и его сейвы в недавнем матче с ЦСКА. Ребров в начале игры с армейцами вытащил пару неберущихся мячей, а если бы пропустил, то игра пошла бы совсем в другом ключе. В таких важных матчах и проверяется мастерство голкипера», – сказал Нигматуллин.

В нынешнем сезоне Ребров провел за «Спартак» в РФПЛ 28 матчей, в которых пропустил 25 голов.