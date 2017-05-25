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  • Нигматуллин: «Лучший вратарь сезона в РФПЛ? Ребров. У чемпионской команды – чемпионский вратарь»

Нигматуллин: «Лучший вратарь сезона в РФПЛ? Ребров. У чемпионской команды – чемпионский вратарь»

25 мая 2017, 22:50
6

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выразил мнение, что вратарь «Спартака» Артем Ребров стал лучшим в своем амплуа в сезоне-2016/17.

«У чемпионской команды – чемпионский вратарь. Заслуга Артема Реброва в чемпионстве «Спартака» очень велика. Он на протяжении всего сезона играл надежно, много выручал и грамотно руководил защитниками.

Мне запомнился отраженный пенальти и его сейвы в недавнем матче с ЦСКА. Ребров в начале игры с армейцами вытащил пару неберущихся мячей, а если бы пропустил, то игра пошла бы совсем в другом ключе. В таких важных матчах и проверяется мастерство голкипера», – сказал Нигматуллин.

В нынешнем сезоне Ребров провел за «Спартак» в РФПЛ 28 матчей, в которых пропустил 25 голов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Нигматуллин Руслан Ребров Артем
Комментарии (6)
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Диктор
1495770429
Увы не все в силу своей ущербности сумеют признать это.
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Дядя Серёжа
1495772077
Да.
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Eds
1495773982
Ребров лучший из всех. И удивительно, что его не взяли в сборную...
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VVM1964
1495777130
НУ ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ САМЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ - МОЖЕТ И НЕ ФЕЕРИЛ , НО ЛЯПОВ НЕ ДОПУСКАЛ ( И ЭТО С " НЕ САМОЙ СИЛЬНОЙ " ЗАЩИТОЙ ) .
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paracetamol
1495780582
А как быть с тремя разгромами от аутсайдеров?
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