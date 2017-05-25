Вальверде хочет видеть в «Барселоне» Эрреру

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера может вернуться в Испанию. Сообщается, что будущий главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде попросил руководство сине-гранатовых приобрести 27-летнего хавбека этим летом.

Напомним, что специалист и футболист ранее работали вместе в «Атлетике».

При этом отмечается, что наставник манкунианцев Жозе Моуринью не хочет отпускать футболиста.

В минувшем сезоне Эррера был признан игроком сезона в «МЮ». Рыночная стоимость полузащитника составляет 28 миллионов евро.