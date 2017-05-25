Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вальверде хочет видеть в «Барселоне» Эрреру

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера может вернуться в Испанию. Сообщается, что будущий главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде попросил руководство сине-гранатовых приобрести 27-летнего хавбека этим летом.

    Напомним, что специалист и футболист ранее работали вместе в «Атлетике».

    При этом отмечается, что наставник манкунианцев Жозе Моуринью не хочет отпускать футболиста.

    В минувшем сезоне Эррера был признан игроком сезона в «МЮ». Рыночная стоимость полузащитника составляет 28 миллионов евро.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2017 13:15
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 25 мая 2017, 15:48

      Очень сомневаюсь , что Маур даст добро на сделку. А насчет Кумана ... Месси уже дал добро на тренера , что тут обсуждать ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 25 мая 2017, 15:19

      еще не назначили а уже)_

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 25 мая 2017, 14:50

      Хотеть не вредно, вредно не хотеть , но если серьезно Жозе не отдаст Андера, скорее уж он отдаст Погба, но только вот Барселона его вряд ли захочет, Эррера по настоящему стал ключевым игроком команды.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 25 мая 2017, 13:40

      А кого хочет видеть куман??? )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Павел Буре 25 мая 2017, 14:01

      А кто хочет видеть Кумана?)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Pro100Kid 25 мая 2017, 14:03

      вчера читал статью на бомбардире что куман перейдеи в барсу, источник - испанские СМИ по-моему.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11