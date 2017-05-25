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    Руни примет решение о своем будущем в ближайшие недели

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что главный тренер команды Жозе Моуринью не хочет его ухода. По словам футболиста, он пока не обсуждал свое будущее с руководством манкунианцев.

    – Джон Терри на днях сыграл последний матч за «Челси». А когда будет ваша финальная игра в «МЮ»?

    – Я не знаю! Честно! Не хочу сейчас об этом думать. Главное для меня сейчас – побыть с семьей.

    – Вы будете говорить с Моуринью о своем будущем?

    – Я не знаю. Мы не планировали ничего подобного. Я лишь знаю, что он не хочет моего ухода.

    – Зависит ли ваше решение о своем будущем от покупок «МЮ» в летнее трансферное окно?

    – Нет, точно не зависит. Я собираюсь принять решение, основанное исключительно на своем состоянии. Думаю, сделаю это в ближайшие недели.

    – Вы не играли значительную часть сезона. Неужели это не влияет на ваше решение?

    – В первую очередь, я командный игрок. И в этом сезоне я не был удивлен или шокирован тем, что часто не попадал в состав. Это решение Жозе. Когда я нужен тренеру, всегда выхожу на поле.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.05.2017 08:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 25 мая 2017, 09:36

      Да съезди забашляй в Китае.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 25 мая 2017, 08:30

      Кэп, так держать!

      -1
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