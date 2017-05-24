«Бавария» готова заплатить за Санчеса 58 миллионов, агент чилийца ведет переговоры в Мюнхене

«Бавария» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. По информации El Mercurio, агент чилийского футболиста в настоящий момент находится в Мюнхене, где ведет переговоры о трансфере своего клиента.

Сообщается, что «Бавария» готова заплатить «канонирам» за 28-летнего форварда 58 миллионов евро, а самому игроку предложить заработную плату в размере 13 миллионов.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Санчес записал на свой счет 24 гола в 38 матчах.