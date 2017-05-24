Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Бавария» готова заплатить за Санчеса 58 миллионов, агент чилийца ведет переговоры в Мюнхене

    «Бавария» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. По информации El Mercurio, агент чилийского футболиста в настоящий момент находится в Мюнхене, где ведет переговоры о трансфере своего клиента.

    Сообщается, что «Бавария» готова заплатить «канонирам» за 28-летнего форварда 58 миллионов евро, а самому игроку предложить заработную плату в размере 13 миллионов.

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии Санчес записал на свой счет 24 гола в 38 матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.05.2017 08:40
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 24 мая 2017, 11:27

      Да уже скорее бы это финал кубка Англии и наконец-то закрыть все вопросы. До невозможности утомили все эти разговоры вокруг Санчеса, давно пора ставить точку - или играешь, или до свидания

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 24 мая 2017, 10:27

      Надо ему в Ювентус вернутся, Дибалу мы купим если что... Арсенал пролетел мимо ЛЧ поэтому скорей всего уйдет да и не только он!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 мая 2017, 09:55

      Интересно, на чье место ? Дугласа Косту нам в Турин!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 24 мая 2017, 09:03

      Уйдет в любом случае! В ЛЧ не попали, да и отношение видимо не очень

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11