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  • Глушаков: «В «Спартаке» прикалывались над реакцией «Зенита» о плохом судействе»

Глушаков: «В «Спартаке» прикалывались над реакцией «Зенита» о плохом судействе»

24 мая 2017, 07:50
23

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к жалобам главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу на работу судей по ходу минувшего сезона. Капитан красно-белых признался, что в команде с насмешкой реагировали на подобные высказывания от сине-бело-голубых.

– В этом году от одного тренера слишком часто приходилось слышать, как душат «Зенит». Чувствовал это?

– Я считаю, это «Спартак» душат. На нас все команды настраиваются так, будто мы им чего-то должны. Особое отношение… А от «Зенита» про судей мы и правда слышим в течение всего чемпионата. То они виноваты, то еще кто-то.

– Сами тоже говорили.

– Один раз – объективно и честно. Вся страна видела, что реф делал в осеннем матче с «Зенитом». Может, не его день был, ошибался. После этого никто про судей ничего не говорил. А тут – им из Москвы бригада не нравится. Но «Спартак» судит питерский Безбородов – и что?! Так что когда их матч смотрели и там были какие-то моменты, то все мы говорили, что завтра в прессе будет опять шумиха про судей. Мол, опять «Зенит» душат, убивают, еще что-то. В команде уже прикалывались над этим, смешно было.

Кто виноват, что команда не выигрывает у «Анжи» дома?! Неплохая команда – «Анжи», но ведь потеряли незапланированные очки… Так кто виноват – «Спартак» или судьи? Еще какие-то матчи они не выигрывали. Так же и «Спартак» с Самарой. Никто же не сказал, что судья поставил левый пенальти и из-за этого был разгром. Нет, мы по игре были хуже, никаких нет вопросов. Поражение надо принимать нормально.

– У тебя была дико прикольная переписка с официальным твиттером «Зенита».

– Они просто написали: «Как мы убивали «Спартак». Мне стало обидно. Что значит «убивали»?! Убивали-то не на футбольном поле, убивали в другом месте. Я ответил им, что еще обыграем их на «Петровском».

– И они впрямь туда вернулись. Ты обрадовался, заготовил сарказм?!

– Скажем так, уже знаю, что напишу. Скоро увидите.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Глушаков Денис Луческу Мирча
Комментарии (23)
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63_Camapa_63
1495601922
Поздравляю СпаМ с чемпионством , но может уже хватит себя пиарить типо мы барса или реал . Лига чемпионов покажет на что вы годны, обкакаетесь по полной и будите потом сопли жувать и говорить про судейство
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private51
1495603650
После осеннего матча когда нарушение Кришито при счете 3:2 в пользу Зееита не поставили штпафной Вы взвыли все так что поменяли Иванова на Будогосского... и начали сразу давить Зенит с Кпаснодаром насудрили и пошло поехало с ЦСКА Ростовом Амкаром... ну и в ответном матче со Спартаком 2 пеналя не поставили...да порой играли безобразно ..но где Спартак кроме как 1 матч с Зенитом не так судили? Чему Вы там прикалывались? Посмотрим как ЛЧ сыграете..и в чемпе думаю в тройку не попадёте...
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valdemar47
1495604861
Абсолютная правда! Денис, молодчик! Так оно все и было!
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Мортус
1495605371
Мдяс, здорово у парасят бамбануло. Уже пожалуй на все темы высказались, стадионы всласть поломали, песню негр свиной спел. Осталось голышом всей командой под луной сплясать. Угомонитесь уже, господа.
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Munez89
1495607298
Я короче скажу так, сходил я на матч Локомотив-Зенит. Это был просто капец, а не футбол.Локо и Зенит вообще не играли, очень все медленно, пешком ходили 2 команды, Зенит ходил пешком чуть быстрее)).Потратив 1500 за билет, я был в а..е, мы с пацанами играем так же в дворовой лиге. Игроки Локо мяч не могут отдать на 5-8 метров точно в ногу, 2 момента за всю игру.. Я это к чему, к тому, что не Зенит, не тем более Локо, не заслужили выступление в ЛЧ.
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isa361
1495608181
Мне бы хотелось чтоб и Спартак и ЦСКА хорошо выступили в ЛЧ. Всегда болею за Российские клубы в еврокубках
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Дядя Серёжа
1495608308
Разломали в Туле ворота, призы разобрали, да и хватит уже. И уважаемый"Бомбардир", сейчас все начнут фотки с морей со своими тёлками слать, пиши чего-нибудь о футболе.
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momwig_
1495608934
Зениту, конечно, стало очень тяжело. Когда вдруг Дзюба падает, соперник при этом был ближе полуметра к нему (ну, ближайшая точка), а судья НЕ СВИСТИТ - после того как уже привык к ровно противоположной реакции - это подкашивает. Причем не Дзюбу даже, а всю команду, потому что "исполнять" нарушения, чивоужтам, в Зените привыкли все. Это стало частью игры, вошло в само понятие "класс", а нужно как-то играть без этого... Как?! Ну, конечно, не без этого - судьи совсем-то Зенит не бросили, вот в Урале знают.. ну и так, по мелочи. Хотя я от Питерских слышал даже, что это Спартаку помогали в их матче с Уралом... Понимаю. Когда всё идет как идет ,а потом становится хотя бы близко к тому, как должно быть - это разрыв шаблона. Это тяжело. Это надо пережить. На это нужно время. Я желаю Зениту времени. Много времени с реально честным судейством. Чтобы привыкли обратно. Ну и - не вылететь в ФНЛ с такими раскладами ,конечно.
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adekvat
1495610534
Забыл как сами постоянно ныли.
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alex ni
1495622384
Глушаков молодец сезон хороший провел,но как то до того как он начал много говорить он мне больше нравился, шебечет что-то,на самом деле прекрасно видя как все происходит,судьи помогли в этом году см, до этого немного помогали другим, но зачем тупыми ответами отвечать на тупые вопросы.
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