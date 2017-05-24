Глушаков: «В «Спартаке» прикалывались над реакцией «Зенита» о плохом судействе»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к жалобам главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу на работу судей по ходу минувшего сезона. Капитан красно-белых признался, что в команде с насмешкой реагировали на подобные высказывания от сине-бело-голубых.

– В этом году от одного тренера слишком часто приходилось слышать, как душат «Зенит». Чувствовал это?

– Я считаю, это «Спартак» душат. На нас все команды настраиваются так, будто мы им чего-то должны. Особое отношение… А от «Зенита» про судей мы и правда слышим в течение всего чемпионата. То они виноваты, то еще кто-то.

– Сами тоже говорили.

– Один раз – объективно и честно. Вся страна видела, что реф делал в осеннем матче с «Зенитом». Может, не его день был, ошибался. После этого никто про судей ничего не говорил. А тут – им из Москвы бригада не нравится. Но «Спартак» судит питерский Безбородов – и что?! Так что когда их матч смотрели и там были какие-то моменты, то все мы говорили, что завтра в прессе будет опять шумиха про судей. Мол, опять «Зенит» душат, убивают, еще что-то. В команде уже прикалывались над этим, смешно было.

Кто виноват, что команда не выигрывает у «Анжи» дома?! Неплохая команда – «Анжи», но ведь потеряли незапланированные очки… Так кто виноват – «Спартак» или судьи? Еще какие-то матчи они не выигрывали. Так же и «Спартак» с Самарой. Никто же не сказал, что судья поставил левый пенальти и из-за этого был разгром. Нет, мы по игре были хуже, никаких нет вопросов. Поражение надо принимать нормально.

– У тебя была дико прикольная переписка с официальным твиттером «Зенита».

– Они просто написали: «Как мы убивали «Спартак». Мне стало обидно. Что значит «убивали»?! Убивали-то не на футбольном поле, убивали в другом месте. Я ответил им, что еще обыграем их на «Петровском».

– И они впрямь туда вернулись. Ты обрадовался, заготовил сарказм?!

– Скажем так, уже знаю, что напишу. Скоро увидите.