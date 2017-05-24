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    Глушаков: «В «Спартаке» прикалывались над реакцией «Зенита» о плохом судействе»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к жалобам главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу на работу судей по ходу минувшего сезона. Капитан красно-белых признался, что в команде с насмешкой реагировали на подобные высказывания от сине-бело-голубых.

    – В этом году от одного тренера слишком часто приходилось слышать, как душат «Зенит». Чувствовал это?

    – Я считаю, это «Спартак» душат. На нас все команды настраиваются так, будто мы им чего-то должны. Особое отношение… А от «Зенита» про судей мы и правда слышим в течение всего чемпионата. То они виноваты, то еще кто-то.

    – Сами тоже говорили.

    – Один раз – объективно и честно. Вся страна видела, что реф делал в осеннем матче с «Зенитом». Может, не его день был, ошибался. После этого никто про судей ничего не говорил. А тут – им из Москвы бригада не нравится. Но «Спартак» судит питерский Безбородов – и что?! Так что когда их матч смотрели и там были какие-то моменты, то все мы говорили, что завтра в прессе будет опять шумиха про судей. Мол, опять «Зенит» душат, убивают, еще что-то. В команде уже прикалывались над этим, смешно было.

    Кто виноват, что команда не выигрывает у «Анжи» дома?! Неплохая команда – «Анжи», но ведь потеряли незапланированные очки… Так кто виноват – «Спартак» или судьи? Еще какие-то матчи они не выигрывали. Так же и «Спартак» с Самарой. Никто же не сказал, что судья поставил левый пенальти и из-за этого был разгром. Нет, мы по игре были хуже, никаких нет вопросов. Поражение надо принимать нормально.

    – У тебя была дико прикольная переписка с официальным твиттером «Зенита».

    – Они просто написали: «Как мы убивали «Спартак». Мне стало обидно. Что значит «убивали»?! Убивали-то не на футбольном поле, убивали в другом месте. Я ответил им, что еще обыграем их на «Петровском».

    – И они впрямь туда вернулись. Ты обрадовался, заготовил сарказм?!

    – Скажем так, уже знаю, что напишу. Скоро увидите.

    Источник: YouTube

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    24.05.2017 07:50
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +94

      alex ni 24 мая 2017, 13:39

      Глушаков молодец сезон хороший провел,но как то до того как он начал много говорить он мне больше нравился, шебечет что-то,на самом деле прекрасно видя как все происходит,судьи помогли в этом году см, до этого немного помогали другим, но зачем тупыми ответами отвечать на тупые вопросы.

      0
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 24 мая 2017, 12:58

      В осеннем матче с Зенитом вы ничего и не показали, один гол был забит с нарушением, когда защитника Нету просто вытащили за футболку из-под Зе Луиша, а первый гол отскок. Но в целом, Спартак провел сезон стабильнее своих конкурентов, на их фоне игра действительно была сильнее и из-за этого и выиграл чемпионат, плюс присутствует доля везения. В целом, Спартак заслужил чемпионство. Я думаю за последние несколько лет, спартачи в этом году, Зенит в 2010 и 2011-12 и рубин в 2008 и 2009 действительно наиграли наиграли на чемпионство.

      0
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      Рейтинг: +161

      adekvat 24 мая 2017, 10:22

      Забыл как сами постоянно ныли.

      4
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин > adekvat 24 мая 2017, 10:32

      И поднимали лапки вверх после каждого падения ,обращаясь к судье.

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 24 мая 2017, 09:55

      Зениту, конечно, стало очень тяжело. Когда вдруг Дзюба падает, соперник при этом был ближе полуметра к нему (ну, ближайшая точка), а судья НЕ СВИСТИТ - после того как уже привык к ровно противоположной реакции - это подкашивает. Причем не Дзюбу даже, а всю команду, потому что "исполнять" нарушения, чивоужтам, в Зените привыкли все. Это стало частью игры, вошло в само понятие "класс", а нужно как-то играть без этого... Как?! Ну, конечно, не без этого - судьи совсем-то Зенит не бросили, вот в Урале знают.. ну и так, по мелочи. Хотя я от Питерских слышал даже, что это Спартаку помогали в их матче с Уралом... Понимаю. Когда всё идет как идет ,а потом становится хотя бы близко к тому, как должно быть - это разрыв шаблона. Это тяжело. Это надо пережить. На это нужно время. Я желаю Зениту времени. Много времени с реально честным судейством. Чтобы привыкли обратно. Ну и - не вылететь в ФНЛ с такими раскладами ,конечно.

      2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ > Кронштадт65 24 мая 2017, 10:34

      Мне - оно конечно виднее, чем любому бомжу. Что вы вообще знаете о футболе? Вас из-под плинтуса стало видно только когда в вас потекли государственные по сути деньги неконтролируемой рекой. Убери от вас Газпром и вы опять станете тем пустым местом, которым были всегда.

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > momwig_ 24 мая 2017, 11:42

      Я вот не болельщик Спартака или Зенита, но ты прям жёстко их прессовал..))
      Был на матче Локо-Зенит, что делал там судья не понимал никто, какие то штрафные, ляпы и так далее..
      НО, вспомни ка друг волшебные 90 годы, Спартак тянули так за уши, что теперь звёзд на вашем ромбе больше чем у Генерал Полковника

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ > lra 24 мая 2017, 16:14

      Ты, чудило, Газпром с Лукойлом не путай, ага...
      А в девяностые ты чо - у двери там стоял? Или ходил - в пеленки?
      Да в 90-е Спартаку и помогать не надо было, сильнее всё равно не было никого. Один раз случайно вылез другой - тогда ещё - Спартак, но уже в следующем сезоне стало понятно, чего они стоят. А вы-то как раз сидели под плинтусом.

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > momwig_ 24 мая 2017, 17:08

      Друг, хватит) Ты даёшь не совсем объективную оценку клубам Спартак и Зенит.
      Ты же тоже не стоял у двери, что бы сказать, что такого не было!
      Спартак в этом году, заслуженно стал чемпионом, спора нет вообще.Кони 2, спора вообще нет, но и в те годы, когда выигрывались другие команды, нельзя говорить что они выскочки!)

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      Рейтинг: +1539

      isa361 > momwig_ 25 мая 2017, 10:01

      А когда Зенит проходил групповой этап ЛЧ с лучшим результатом среди всех участников, в то время как Спартак вылетел от какого то клуба из 20го дивизиона, тоже судьи тащили Зенит? Когда Спартак достойно выступал в Европе? лет 10 назад? или еще больше? А в основном позорил страну своим выступлением. А Зенит стабильно каждый год выходит в весеннюю часть еврокубков. Или в Европе тоже судей купили?

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 24 мая 2017, 09:45

      Разломали в Туле ворота, призы разобрали, да и хватит уже.
      И уважаемый"Бомбардир", сейчас все начнут фотки с морей со своими тёлками слать, пиши чего-нибудь о футболе.

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      Рейтинг: +1539

      isa361 24 мая 2017, 09:43

      Мне бы хотелось чтоб и Спартак и ЦСКА хорошо выступили в ЛЧ. Всегда болею за Российские клубы в еврокубках

      8
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > isa361 24 мая 2017, 12:50

      Аналогично.
      И очень педагогично.

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 24 мая 2017, 09:28

      Я короче скажу так, сходил я на матч Локомотив-Зенит.
      Это был просто капец, а не футбол.Локо и Зенит вообще не играли, очень все медленно, пешком ходили 2 команды, Зенит ходил пешком чуть быстрее)).Потратив 1500 за билет, я был в а..е, мы с пацанами играем так же в дворовой лиге.
      Игроки Локо мяч не могут отдать на 5-8 метров точно в ногу, 2 момента за всю игру..
      Я это к чему, к тому, что не Зенит, не тем более Локо, не заслужили выступление в ЛЧ.

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      Рейтинг: +581

      Чеба 24 мая 2017, 08:58

      Почти вся страна смеялась над ними!

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      Рейтинг: +294

      Мортус 24 мая 2017, 08:56

      Мдяс, здорово у парасят бамбануло. Уже пожалуй на все темы высказались, стадионы всласть поломали, песню негр свиной спел. Осталось голышом всей командой под луной сплясать. Угомонитесь уже, господа.

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      Рейтинг: +151

      valdemar47 24 мая 2017, 08:47

      Абсолютная правда! Денис, молодчик! Так оно все и было!

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