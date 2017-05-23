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    Канунников: «Конечно, мы не удовлетворены сезоном»

    Нападающий «Рубина» Максим Канунников подвел итоги сезона чемпионата России. Футболист заявил, что игроки казанского клуба намерены в следующем сезоне увеличить посещаемость матчей положительными результатами команды.

    «Конечно, мы не удовлетворены сезоном. В целом не удалось провести его так, как хотели. По горячим следам искать причины не стоит, нужно смотреть в будущее. Сейчас будет перерыв, нужно провести анализ, посмотреть свои матчи, каждому подумать и готовиться к следующему сезону. А я пока буду готовиться к национальной команде. Постараемся в следующем сезоне значительно увеличить посещаемость наших матчей результатами», – сказал игрок в эфире программы «8-16».

    «Рубин» занял девятое место в РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2017 23:18
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