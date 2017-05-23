Милевский: «Луческу думал, что в России судьи будут помогать ему так же, как на Украине»

Нападающий «Тосно» Артем Милевский поделился мнением о работе главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. По словам футболиста, румынский специалист думал, что в России все будет так же, как и на Украине, где он работал в донецком «Шахтере».

«Луческу думал, что здесь будет как на Украине, когда ему судьи помогают, в команде одни бразильцы. Всем понятно, что «Шахтер» становился чемпионом еще как. Судьи в матчах с дончанами чудили так, что доходило до смешного. И вот он думал, что в России будет так же. А тут «Спартак», «Локомотив», ЦСКА. «Ростов», который не пропускал десять матчей, тяжелые выезды в Пермь, неуступчивые «Крылья».

В России количество команд, которые могут составить конкуренцию, просто огромное. Поэтому у Луческу в России мало что получается. Говорят, что его увольнять будут. Получит он свои отступные – поедет в «Галатасарай» работать спортивным директором», – заявил Милевский порталу FootballHub.

«Зенит» под руководством Луческу занял третье место в турнирной таблице РФПЛ.