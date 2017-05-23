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    Милевский: «Луческу думал, что в России судьи будут помогать ему так же, как на Украине»

    Нападающий «Тосно» Артем Милевский поделился мнением о работе главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. По словам футболиста, румынский специалист думал, что в России все будет так же, как и на Украине, где он работал в донецком «Шахтере».

    «Луческу думал, что здесь будет как на Украине, когда ему судьи помогают, в команде одни бразильцы. Всем понятно, что «Шахтер» становился чемпионом еще как. Судьи в матчах с дончанами чудили так, что доходило до смешного. И вот он думал, что в России будет так же. А тут «Спартак», «Локомотив», ЦСКА. «Ростов», который не пропускал десять матчей, тяжелые выезды в Пермь, неуступчивые «Крылья».

    В России количество команд, которые могут составить конкуренцию, просто огромное. Поэтому у Луческу в России мало что получается. Говорят, что его увольнять будут. Получит он свои отступные – поедет в «Галатасарай» работать спортивным директором», – заявил Милевский порталу FootballHub.

    «Зенит» под руководством Луческу занял третье место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2017 20:09
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +151

      valdemar47 24 мая 2017, 08:53

      Пока есть Миллер, Зенит всегда будут тащить за уши вверх. Такова Российская судьба

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 24 мая 2017, 00:23

      Ну в Европе то Шахтёру вряд ли кто-то помогал ) Думается, в Питере Луческе не хватило тепла. И не только погодного

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 23 мая 2017, 22:18

      Будет смешно, если он еще и в Турции сможет устроиться) Без лоха и жизнь плоха

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 23 мая 2017, 21:30

      Артемий, ты протрезвей сначала, и о себе подумай, сезон прошел а ты ни ОДНОГО ГОЛА НЕ ЗАБИЛ!!!! ХОТЬ С ПЕНАЛЬТИ, ХОТЬ АВТОГОЛ НУ ХОТЯБЫ ОДИН!!!!!! нападающий еп те. за то коменты кидает, шумахер хренов!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 > Павел Буре 24 мая 2017, 05:17

      он участвовал всего в одной игре с 66 минуты... за полчаса времени не смог забить, это результат не хуже Кокорина)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 23 мая 2017, 21:08

      Срывы покровов подъехали...

      0
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      Рейтинг: +6309

      порт 23 мая 2017, 20:55

      Вообще то Шахтёр обладатель Кубка УЕФА. Там тоже судьи помогали? Прежде чем пукнуть, нужно по сторонам посмотреть.

      2
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      ...
      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > порт 23 мая 2017, 21:04

      так это ж алкаш из киевской дырки, к его словам по определению нельзя относиться серьезно... их по ходу сезона по 2-3 раза кроты нагибают, а они все рассказывают "вот если б не судьи, то мы б"...

      1
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 23 мая 2017, 20:49

      "Даже хромой пинал проигравшего"

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 20:48

      Хоть Милевский и не играл под руководством Луческу , но в Украине играл , когда тот был в Шахтере . И видимо , он прав .

      4
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 23 мая 2017, 20:32

      Не думал что в последнее время с скажу хохлу что он прав и поддержу его, но здесь так тесть, поддерживаю!!!

      5
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      Рейтинг: +415

      Влад-20 > Томь вперёд 23 мая 2017, 20:42

      ты нас совсем запутал, кто хохол ? в чем он прав ? и кто кому тесть ? и в какой перед направляется Томь ?

      3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Влад-20 23 мая 2017, 22:38

      видимо в ФНЛный перёд))

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 мая 2017, 20:29

      Цыган привык на халяву повышать свой имидж....

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