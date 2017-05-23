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  • Милевский: «Луческу думал, что в России судьи будут помогать ему так же, как на Украине»

Милевский: «Луческу думал, что в России судьи будут помогать ему так же, как на Украине»

23 мая 2017, 20:09
17

Нападающий «Тосно» Артем Милевский поделился мнением о работе главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. По словам футболиста, румынский специалист думал, что в России все будет так же, как и на Украине, где он работал в донецком «Шахтере».

«Луческу думал, что здесь будет как на Украине, когда ему судьи помогают, в команде одни бразильцы. Всем понятно, что «Шахтер» становился чемпионом еще как. Судьи в матчах с дончанами чудили так, что доходило до смешного. И вот он думал, что в России будет так же. А тут «Спартак», «Локомотив», ЦСКА. «Ростов», который не пропускал десять матчей, тяжелые выезды в Пермь, неуступчивые «Крылья».

В России количество команд, которые могут составить конкуренцию, просто огромное. Поэтому у Луческу в России мало что получается. Говорят, что его увольнять будут. Получит он свои отступные – поедет в «Галатасарай» работать спортивным директором», – заявил Милевский порталу FootballHub.

«Зенит» под руководством Луческу занял третье место в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Шахтер Тосно Зенит Милевский Артем Луческу Мирча
Комментарии (17)
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life85
1495559941
К этому и добавить нечего ! ! !
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a-rakhmatov
1495560556
Цыган привык на халяву повышать свой имидж....
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Томь вперёд
1495560772
Не думал что в последнее время с скажу хохлу что он прав и поддержу его, но здесь так тесть, поддерживаю!!!
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dok66
1495561682
Хоть Милевский и не играл под руководством Луческу , но в Украине играл , когда тот был в Шахтере . И видимо , он прав .
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Nikiforof
1495561751
"Даже хромой пинал проигравшего"
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порт
1495562138
Вообще то Шахтёр обладатель Кубка УЕФА. Там тоже судьи помогали? Прежде чем пукнуть, нужно по сторонам посмотреть.
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Павел Буре
1495564257
Артемий, ты протрезвей сначала, и о себе подумай, сезон прошел а ты ни ОДНОГО ГОЛА НЕ ЗАБИЛ!!!! ХОТЬ С ПЕНАЛЬТИ, ХОТЬ АВТОГОЛ НУ ХОТЯБЫ ОДИН!!!!!! нападающий еп те. за то коменты кидает, шумахер хренов!
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xColaz
1495567098
Будет смешно, если он еще и в Турции сможет устроиться) Без лоха и жизнь плоха
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APchelov
1495574612
Ну в Европе то Шахтёру вряд ли кто-то помогал ) Думается, в Питере Луческе не хватило тепла. И не только погодного
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valdemar47
1495605212
Пока есть Миллер, Зенит всегда будут тащить за уши вверх. Такова Российская судьба
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