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    Деулофеу перейдет в «Барселону» после молодежного чемпионата Европы

    Полузащитник «Милана» Жерар Деулофеу вернется в «Барселону» нынешнем летом. Вингер, права на которого в данный момент принадлежат «Эвертону», перебрался в стан «россонери» в январе этого года. Напомним, что «блауграна» по договору с «ирисками» имеет право первоочередного выкупа 23-летнего игрока за 12 миллионов евро.

    Ранее главный тренер миланцев Винченцо Монтелла косвенно намекнул об уходе испанца из команды, заявив, что «любого игрока можно заменить».

    Согласно источнику, сине-гранатовые приняли окончательное решение о приобретении хавбека, и он присоединится к каталонцам после молодежного чемпионата Европы.

    В составе «Милана» в нынешнем сезоне Деулофеу провел 18 матчей, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.

    Источник: Mundodeportivo

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    23.05.2017 13:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +43

      fucking_fnatic 23 мая 2017, 19:26

      очередной лавочник, -1 интересный футболист. ура?

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 23 мая 2017, 14:09

      Деулофеу, который не заиграл в милане, заиграет в барселоне??? Парни, может я чего-то не понимаю, обьясните мне пожалуйста, куда катится ФК Барселона? В последнее время участились просчеты руководства.

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