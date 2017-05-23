Деулофеу перейдет в «Барселону» после молодежного чемпионата Европы

Полузащитник «Милана» Жерар Деулофеу вернется в «Барселону» нынешнем летом. Вингер, права на которого в данный момент принадлежат «Эвертону», перебрался в стан «россонери» в январе этого года. Напомним, что «блауграна» по договору с «ирисками» имеет право первоочередного выкупа 23-летнего игрока за 12 миллионов евро.

Ранее главный тренер миланцев Винченцо Монтелла косвенно намекнул об уходе испанца из команды, заявив, что «любого игрока можно заменить».

Согласно источнику, сине-гранатовые приняли окончательное решение о приобретении хавбека, и он присоединится к каталонцам после молодежного чемпионата Европы.

В составе «Милана» в нынешнем сезоне Деулофеу провел 18 матчей, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.