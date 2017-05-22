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    Кандрева разочарован частыми сменами тренерского штаба в «Интере»

    Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева считает, что частая смена тренерского штаба не может сказаться положительно на результатах команды.

    «Если вы меняете тренера за две недели до начала сезона, затем опять, а затем еще раз за несколько недель до окончания чемпионата, то это вряд ли гарантирует вам легкую жизнь. Безусловно, игроки несут часть ответственности за результаты команды, но сейчас мы все должны объединиться и вернуться на правильный путь. Это сезон получился для нас крайне сложным», – сказал футболист.

    Напомним, что «Интер» готовил к сезону Роберто Манчини. 8 августа его сменил Франк де Бур, продержавшийся на своем месте до ноября. Он был заменен на Стефано Пиоли, который был уволен в мае.

    Источник: Football Italia

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    22.05.2017 10:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 22 мая 2017, 10:50

      Антон, это же Принтер, привыкай. (сам болею за интер в италии со времен когда за них бегал Луиш назарио да лима (роналдо), но они опять ушли в крутое пике, и думаю выберутся от туда не скоро.)

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