Кандрева разочарован частыми сменами тренерского штаба в «Интере»

Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева считает, что частая смена тренерского штаба не может сказаться положительно на результатах команды.

«Если вы меняете тренера за две недели до начала сезона, затем опять, а затем еще раз за несколько недель до окончания чемпионата, то это вряд ли гарантирует вам легкую жизнь. Безусловно, игроки несут часть ответственности за результаты команды, но сейчас мы все должны объединиться и вернуться на правильный путь. Это сезон получился для нас крайне сложным», – сказал футболист.

Напомним, что «Интер» готовил к сезону Роберто Манчини. 8 августа его сменил Франк де Бур, продержавшийся на своем месте до ноября. Он был заменен на Стефано Пиоли, который был уволен в мае.