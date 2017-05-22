Мутко: «Крыльям» нужно строить нормальный клуб»

Президент РФС Виталий Мутко призвал руководство «Крыльев Советов» воспользоваться ситуацией с вылетом клуба из Премьер-лиги для того, чтобы заново выстроить работу, объединить болельщиков и вернуться в элиту российского футбола.

«Жизнь на этом не заканчивается. Все зависит от организации хозяйства клубов. Сегодня смотрел все матчи, было видно, кто больше хочет. В Самаре, к сожалению, сейчас вот так организован футбол. На последних матчах даже болельщиков почти не было, тогда как в Оренбурге и Туле были полные стадионы. Футбол без поддержки болельщиков никакого смысла не имеет.

«Крыльям» нужно начинать строить нормальный клуб, объединять болельщиков и возвращаться. Помню, как на их матчи по 30 тысяч собиралось», – сказал Мутко.

Напомним, что в матче 30-го тура РФПЛ «Крылья Советов» на своем поле потерпели поражение от «Терека» (1:3). Таким образом, самарский клуб опустился на 15-е место в турнирной таблице и вылетел из элитного дивизиона чемпионата России.

Еще одной командой, которая проведет следующий сезон в ФНЛ, стала «Томь», которая замыкает турнирную таблицу и досрочно покинула РФПЛ. Места самарского и томского клубов в следующем сезоне займут «Динамо» и «Тосно».