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    Мутко: «Крыльям» нужно строить нормальный клуб»

    Президент РФС Виталий Мутко призвал руководство «Крыльев Советов» воспользоваться ситуацией с вылетом клуба из Премьер-лиги для того, чтобы заново выстроить работу, объединить болельщиков и вернуться в элиту российского футбола.

    «Жизнь на этом не заканчивается. Все зависит от организации хозяйства клубов. Сегодня смотрел все матчи, было видно, кто больше хочет. В Самаре, к сожалению, сейчас вот так организован футбол. На последних матчах даже болельщиков почти не было, тогда как в Оренбурге и Туле были полные стадионы. Футбол без поддержки болельщиков никакого смысла не имеет.

    «Крыльям» нужно начинать строить нормальный клуб, объединять болельщиков и возвращаться. Помню, как на их матчи по 30 тысяч собиралось», – сказал Мутко.

    Напомним, что в матче 30-го тура РФПЛ «Крылья Советов» на своем поле потерпели поражение от «Терека» (1:3). Таким образом, самарский клуб опустился на 15-е место в турнирной таблице и вылетел из элитного дивизиона чемпионата России.

    Еще одной командой, которая проведет следующий сезон в ФНЛ, стала «Томь», которая замыкает турнирную таблицу и досрочно покинула РФПЛ. Места самарского и томского клубов в следующем сезоне займут «Динамо» и «Тосно».

    Источник: Р-Спорт

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    22.05.2017 06:30
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +73

      MonTee 23 мая 2017, 15:39

      Матрешку надо гнать, команду убил....
      Мудко тоже красавец, только на словах делает, а так все в карман сует....

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 22 мая 2017, 13:23

      Всё сказал Мудко красиво, молодец,
      Хоть веди его в Самару под венец.
      На калым на Волгу денег привезёт,..
      Всех чиновников от счастья пронесёт.

      0
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 22 мая 2017, 09:19

      С таким руководством Крыльям не видать премьер лиги как своих ушей. Тарханов, Слуцкий, Гаджиев! Такие тренеры у нас работали! Тарханова только несколько раз приглашали! Почему, только Тарханов спасал команду от вылета, его на следующий сезон меняли? Какой нормальный тренер, будет работать с таким руководством? Надо ещё финансовую деятельность проверить, сколько они наворовали.

      4
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 22 мая 2017, 09:12

      Финансы, финансы, финансы... Без денег нет шансов на создание конкурентноспособной команды.

      1
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 22 мая 2017, 08:54

      Да ты сам Мудко и не даешь развивать клубы , для тебя есть только две кормушки это Питер и Москва (не в обиду болелам)
      Всякую ересь придумываешь чтоб другие клубы сгнобить.

      1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > 63_Camapa_63 22 мая 2017, 09:57

      Какая обида, по всей стране футбол чахнет, ДЮСШ закрываются, команды с региональных турниров уходят

      2
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 > Дядя Серёжа 22 мая 2017, 11:47

      И не говори, лижбы свои карманы набить. А как так школы и молодеж им насрать. А потом арать будут мы все сделали чтоб поднять российский футбол

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 мая 2017, 08:33

      строят новый стадион, а для кого? (Волгоград Калининград Нижний Новгород Саранск Сочи теперь еще и Самара) новые стадионы а команды в полной заднице это все по русски по нашему

      4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > Garrincha58 22 мая 2017, 11:37

      Согласен . Все эти города без ПФЛ ,. Кто будет ходить на эти стадионы ?

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 22 мая 2017, 08:14

      Просто последним вылетом большую часть болельщиков растеряли. Нужны верные болельщики.

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 22 мая 2017, 08:04

      Жаль Крылышки, в лифт превратились. Надеюсь, хоть по пути Мордовии не пойдут...

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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 22 мая 2017, 07:33

      клубам нужен нормальный мутко...

      2
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 22 мая 2017, 07:28

      На вряд ли Крылья вернутся в РФПЛ на следующий год, разбегутся все игроки.

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