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Мутко: «Крыльям» нужно строить нормальный клуб»

22 мая 2017, 06:30
13

Президент РФС Виталий Мутко призвал руководство «Крыльев Советов» воспользоваться ситуацией с вылетом клуба из Премьер-лиги для того, чтобы заново выстроить работу, объединить болельщиков и вернуться в элиту российского футбола.

«Жизнь на этом не заканчивается. Все зависит от организации хозяйства клубов. Сегодня смотрел все матчи, было видно, кто больше хочет. В Самаре, к сожалению, сейчас вот так организован футбол. На последних матчах даже болельщиков почти не было, тогда как в Оренбурге и Туле были полные стадионы. Футбол без поддержки болельщиков никакого смысла не имеет.

«Крыльям» нужно начинать строить нормальный клуб, объединять болельщиков и возвращаться. Помню, как на их матчи по 30 тысяч собиралось», – сказал Мутко.

Напомним, что в матче 30-го тура РФПЛ «Крылья Советов» на своем поле потерпели поражение от «Терека» (1:3). Таким образом, самарский клуб опустился на 15-е место в турнирной таблице и вылетел из элитного дивизиона чемпионата России.

Еще одной командой, которая проведет следующий сезон в ФНЛ, стала «Томь», которая замыкает турнирную таблицу и досрочно покинула РФПЛ. Места самарского и томского клубов в следующем сезоне займут «Динамо» и «Тосно».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Мутко Виталий
Комментарии (13)
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МАКАРШВЕД
1495427337
На вряд ли Крылья вернутся в РФПЛ на следующий год, разбегутся все игроки.
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ЗЖМ
1495427597
клубам нужен нормальный мутко...
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VIPded
1495429496
Жаль Крылышки, в лифт превратились. Надеюсь, хоть по пути Мордовии не пойдут...
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bset
1495430046
Просто последним вылетом большую часть болельщиков растеряли. Нужны верные болельщики.
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Garrincha58
1495431221
строят новый стадион, а для кого? (Волгоград Калининград Нижний Новгород Саранск Сочи теперь еще и Самара) новые стадионы а команды в полной заднице это все по русски по нашему
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63_Camapa_63
1495432489
Да ты сам Мудко и не даешь развивать клубы , для тебя есть только две кормушки это Питер и Москва (не в обиду болелам) Всякую ересь придумываешь чтоб другие клубы сгнобить.
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mialkov
1495433570
Финансы, финансы, финансы... Без денег нет шансов на создание конкурентноспособной команды.
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Sviro
1495433952
С таким руководством Крыльям не видать премьер лиги как своих ушей. Тарханов, Слуцкий, Гаджиев! Такие тренеры у нас работали! Тарханова только несколько раз приглашали! Почему, только Тарханов спасал команду от вылета, его на следующий сезон меняли? Какой нормальный тренер, будет работать с таким руководством? Надо ещё финансовую деятельность проверить, сколько они наворовали.
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subbotaspartak
1495448602
Всё сказал Мудко красиво, молодец, Хоть веди его в Самару под венец. На калым на Волгу денег привезёт,.. Всех чиновников от счастья пронесёт.
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MonTee
1495543153
Матрешку надо гнать, команду убил.... Мудко тоже красавец, только на словах делает, а так все в карман сует....
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