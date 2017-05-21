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«Ювентус» в шестой раз подряд стал чемпионом Италии

21 мая 2017, 17:54
11

«Ювентус» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии одержал победу над «Кротоне» – 3:0. Голами отметились Марио Манджукич, Пауло Дибала и Алекс Сандро.

Таким образом, туринская команда за один тур до конца сезона набрала 88 очков и гарантировала себе первое место в турнирной таблице Серии А. У идущей на втором месте «Ромы» 84 балла.

Стоит отметить, что этот чемпионский титул стал для «Ювентуса» уже шестым кряду.

Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур

Ювентус – Кротоне – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Манджукич, 13; 2:0 – Дибала, 39; 3:0 – Алекс Сандро, 83.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Ювентус Манджукич Марио Сандро Алекс Дибала Пауло
Комментарии (11)
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Juve1897
1495378836
Второй шаг к треблу сделан. Остался последний и самый важный. Всех ювентини поздравляю с очередным Скудетто! Forza Juventus!
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AlexeyTishkin
1495379185
Второй идёт сейчас "Рома", если верить таблице на Бомбардире. Так что где-то надо исправить
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romvad
1495379742
Рома в этом году выглядит как минимум не слабее, что и было наглядно продемонстрировано в прошлом туре. Без судейского протекционизма в пользу Юве первой была бы Рома. Разница там всего 4 очка, а "своровано" в ходе чемпионата намного больше. И не только в этом сезоне... P.S. Я не болельщик Ромы.
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policepnz
1495381277
раз в год и манджукич!
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dok66
1495381286
А откуда информация , что в Юве может прийти Спалетти ? Коней на переправе не меняют , не правда ли ?
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Bozigit
1495382277
отличный сезон показывает команда
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OfaZavr
1495384291
Молодцы Юве! С дублем! Ещё ЛЧ прихватить не забудьте.
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