«Ювентус» в шестой раз подряд стал чемпионом Италии

«Ювентус» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии одержал победу над «Кротоне» – 3:0. Голами отметились Марио Манджукич, Пауло Дибала и Алекс Сандро.

Таким образом, туринская команда за один тур до конца сезона набрала 88 очков и гарантировала себе первое место в турнирной таблице Серии А. У идущей на втором месте «Ромы» 84 балла.

Стоит отметить, что этот чемпионский титул стал для «Ювентуса» уже шестым кряду.

Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур

Ювентус – Кротоне – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Манджукич, 13; 2:0 – Дибала, 39; 3:0 – Алекс Сандро, 83.

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