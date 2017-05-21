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    «Ювентус» в шестой раз подряд стал чемпионом Италии

    «Ювентус» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии одержал победу над «Кротоне» – 3:0. Голами отметились Марио Манджукич, Пауло Дибала и Алекс Сандро.

    Таким образом, туринская команда за один тур до конца сезона набрала 88 очков и гарантировала себе первое место в турнирной таблице Серии А. У идущей на втором месте «Ромы» 84 балла.

    Стоит отметить, что этот чемпионский титул стал для «Ювентуса» уже шестым кряду.

    Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур

    Ювентус – Кротоне – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Манджукич, 13; 2:0 – Дибала, 39; 3:0 – Алекс Сандро, 83.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2017 17:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2017, 19:31

      Молодцы Юве! С дублем! Ещё ЛЧ прихватить не забудьте.

      4
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 21 мая 2017, 18:57

      отличный сезон показывает команда

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 18:41

      А откуда информация , что в Юве может прийти Спалетти ? Коней на переправе не меняют , не правда ли ?

      0
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      Рейтинг: +427

      policepnz 21 мая 2017, 18:41

      раз в год и манджукич!

      1
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > policepnz 21 мая 2017, 19:23

      ну вообще-то уже 11-й раз

      0
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      Рейтинг: +342

      romvad 21 мая 2017, 18:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Рома в этом году выглядит как минимум не слабее, что и было наглядно продемонстрировано в прошлом туре. Без судейского протекционизма в пользу Юве первой была бы Рома. Разница там всего 4 очка, а "своровано" в ходе чемпионата намного больше. И не только в этом сезоне...
      P.S. Я не болельщик Ромы.

      -4
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > romvad 21 мая 2017, 18:49

      Прежде чем так говорить будь добр приведи факты где и когда у кого то что то своровали?
      Ты серъезно? Считаешь что исход матча второго состава юве и основы ромы - наглядная демонстрация? Ахахахах.)))

      2
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 > romvad 21 мая 2017, 18:52

      И выход в финал ЛЧ Юве тоже по твоей логике украл? И в 6й раз подряд Скудетто тоже украл, и кубок Италии и так далее и так прочее.
      В следующий раз прежде чем на людях такую чушь писать, задумайся.

      4
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > romvad 21 мая 2017, 19:24

      Не слабее второго состава Юве - это точно) Но только в чемпионате в основном играет первый состав)

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      Рейтинг: +32

      AlexeyTishkin 21 мая 2017, 18:06

      Второй идёт сейчас "Рома", если верить таблице на Бомбардире. Так что где-то надо исправить

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 21 мая 2017, 18:00

      Второй шаг к треблу сделан. Остался последний и самый важный.
      Всех ювентини поздравляю с очередным Скудетто!
      Forza Juventus!

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