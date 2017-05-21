«Борнмут» готов купить Беговича и Аке за 40 миллионов

«Борнмут» проявляет интерес к двум игрокам «Челси». Как утверждается, лондонский клуб могут покинуть вратарь Асмир Бегович и защитник Натан Аке. Обоих игроков «Борнмут» оценивает в 40 миллионов фунтов стерлингов.

Бегович не смог в «Челси» завоевать место в основе, проведя в текущем сезоне лишь два матча в чемпионате Англии. Аке нынешний сезон начинал в аренде в «Борнмуте», но затем был возвращен в «Челси». Защитник провел в текущем сезоне за лондонцев два матча, в которых отдал одну результативную передачу.