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    «Борнмут» готов купить Беговича и Аке за 40 миллионов

    «Борнмут» проявляет интерес к двум игрокам «Челси». Как утверждается, лондонский клуб могут покинуть вратарь Асмир Бегович и защитник Натан Аке. Обоих игроков «Борнмут» оценивает в 40 миллионов фунтов стерлингов.

    Бегович не смог в «Челси» завоевать место в основе, проведя в текущем сезоне лишь два матча в чемпионате Англии. Аке нынешний сезон начинал в аренде в «Борнмуте», но затем был возвращен в «Челси». Защитник провел в текущем сезоне за лондонцев два матча, в которых отдал одну результативную передачу.

    Источник: Mirror.co.uk

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    21.05.2017 07:59
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