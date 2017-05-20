Бегович: «Если ввести дисквалификацию за нырки, то футбол станет честнее»

Голкипер «Челси» Асмир Бегович прокомментировал возможное введение системы наказаний футболистов за нырки в штрафной площади. По мнению стража ворот, в случае введения дисквалификации, футбол станет честнее.
«Я считаю, что нырки – это плохо для футбола. Игроки должны оставаться на ногах, быть честными друг перед другом. Подобное недопустимо в английском футболе. К тому же, в этой лиге опытные арбитры, которые не попадаются на такие уловки. Но во время матча можно пропустить подобные моменты, поэтому я считаю, что в подобных случаях нужно дисквалифицировать игроков. От этого футбол станет честнее», – сказал Бегович.
Источник: Skysports
1) Разрешить показывать игрокам желтые карточки после игры. То есть, собирается судейская коллегия и с помощью видеоповторов и детального изучения спорных моментов, наказывать симулянтов, отстранением на 2-3 матча. В случае если симуляция повлияла на итоговый результат, увеличить дисквалификацию на 5-6 матчей.
2) Показывать желтую карточку ныряльщику, если судья решает, что пенальти нет, а игрок по его мнение, симулирует.
3) Каждого игрока, который будет требовать помощь на поле, отправлять отдыхать за пределы поля на 5 минут. Данное правило применять лишь во втором тайме. Ибо вероятность затяжки времени в первом тайме, маловероятно.
4) Ограничить время для введения вратарем мяча в игру, до 30 секунд. В случае если вратарь не успевает ввести мяч в игру за 30 секунд, показывать ему желтую карточку. Не применять санкции к вратарям, которые не успевают ввести мяч в игру, не по своей причине.
5) Ввести штрафы командам, чьи болбои мешают и всячески препятствуют продолжение игры.