Бегович: «Если ввести дисквалификацию за нырки, то футбол станет честнее»

Голкипер «Челси» Асмир Бегович прокомментировал возможное введение системы наказаний футболистов за нырки в штрафной площади. По мнению стража ворот, в случае введения дисквалификации, футбол станет честнее.

«Я считаю, что нырки – это плохо для футбола. Игроки должны оставаться на ногах, быть честными друг перед другом. Подобное недопустимо в английском футболе. К тому же, в этой лиге опытные арбитры, которые не попадаются на такие уловки. Но во время матча можно пропустить подобные моменты, поэтому я считаю, что в подобных случаях нужно дисквалифицировать игроков. От этого футбол станет честнее», – сказал Бегович.