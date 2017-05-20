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    Бегович: «Если ввести дисквалификацию за нырки, то футбол станет честнее»

    Голкипер «Челси» Асмир Бегович прокомментировал возможное введение системы наказаний футболистов за нырки в штрафной площади. По мнению стража ворот, в случае введения дисквалификации, футбол станет честнее.

    «Я считаю, что нырки – это плохо для футбола. Игроки должны оставаться на ногах, быть честными друг перед другом. Подобное недопустимо в английском футболе. К тому же, в этой лиге опытные арбитры, которые не попадаются на такие уловки. Но во время матча можно пропустить подобные моменты, поэтому я считаю, что в подобных случаях нужно дисквалифицировать игроков. От этого футбол станет честнее», – сказал Бегович.

    Источник: Skysports

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    20.05.2017 22:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 21 мая 2017, 19:45

      согласен. ныряющих станет меньше

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 20 мая 2017, 23:52

      полностью согласен. Это не по-мужски.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 20 мая 2017, 22:52

      Какие изменения нужно сделать, чтобы игра стала честнее:

      1) Разрешить показывать игрокам желтые карточки после игры. То есть, собирается судейская коллегия и с помощью видеоповторов и детального изучения спорных моментов, наказывать симулянтов, отстранением на 2-3 матча. В случае если симуляция повлияла на итоговый результат, увеличить дисквалификацию на 5-6 матчей.

      2) Показывать желтую карточку ныряльщику, если судья решает, что пенальти нет, а игрок по его мнение, симулирует.

      3) Каждого игрока, который будет требовать помощь на поле, отправлять отдыхать за пределы поля на 5 минут. Данное правило применять лишь во втором тайме. Ибо вероятность затяжки времени в первом тайме, маловероятно.

      4) Ограничить время для введения вратарем мяча в игру, до 30 секунд. В случае если вратарь не успевает ввести мяч в игру за 30 секунд, показывать ему желтую карточку. Не применять санкции к вратарям, которые не успевают ввести мяч в игру, не по своей причине.

      5) Ввести штрафы командам, чьи болбои мешают и всячески препятствуют продолжение игры.

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