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    Ибрагимович: «Готов к финалу»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович на своей странице в инстаграм опубликовал видео, на котором он занимается восстановительными процедурами в бассейне. «Готов к финалу», – подписал ролик швед.

    Напомним, 35-летний игрок получил травму в четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Андерлехтом» и выбыл из строя ориентировочно на девять месяцев.

    В среду, 24 мая, в решающем поединке второго по значимости клубного европейского турнира «красные дьяволы» сразятся с «Аяксом».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    20.05.2017 17:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +222

      Зэб 21 мая 2017, 20:40

      Готовься Ибра.Мы ждем победу.

      0
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 21 мая 2017, 19:02

      Ибра боец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      WildSvenBLR 21 мая 2017, 10:56

      Видео типо МЮ на дне))))

      0
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 21 мая 2017, 10:36

      БОЕЦ!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 20 мая 2017, 20:21

      барон Мюнхгаузен-великий горец))

      0
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      Рейтинг: +197

      proekt 20 мая 2017, 20:13

      ИБРА ВЕЧЕН!!!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 мая 2017, 18:12

      Выздоравливай !

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