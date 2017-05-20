Ибрагимович: «Готов к финалу»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович на своей странице в инстаграм опубликовал видео, на котором он занимается восстановительными процедурами в бассейне. «Готов к финалу», – подписал ролик швед.

Напомним, 35-летний игрок получил травму в четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Андерлехтом» и выбыл из строя ориентировочно на девять месяцев.

В среду, 24 мая, в решающем поединке второго по значимости клубного европейского турнира «красные дьяволы» сразятся с «Аяксом».